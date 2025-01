Lazio, svolta a centrocampo: colpo spaziale dalla Premier League

La Lazio ha pronto il rinforzo a centrocampo: è un talento di altissimo livello che arriva direttamente da una big della Premier League

Se c’è una cosa di cui la Lazio ha bisogno in questa stagione, quella è un rinforzo a centrocampo. È un segreto di pulcinella: i biancocelesti hanno un reparto che arranca, con un organico ridotto all’osso e qualche inghippo fisico che complica ulteriormente le cose.

Guendouzi, Rovella, e Dele Bashiru sono gli unici che sembrano garantire una certa continuità, ma si sa che quando c’è troppa pressione su pochi, la stanchezza prima o poi emerge. E poi c’è Castrovilli, ancora lontano dalla condizione ottimale, e Vecino, che sembra un’assenza permanente a causa di un infortunio che non accenna a risolversi. Eppure, proprio in questa situazione di difficoltà, la Lazio sembra aver trovato la soluzione giusta.

L’intenzione di formare una mediana che possa fare la differenza era chiara fin dal principio, soprattutto considerando che Castrovilli probabilmente saluterà a breve. La Lazio, come un cacciatore silenzioso, ha lavorato senza fare troppo rumore, ma le voci su un possibile arrivo di un giovane talento sono ormai sulla bocca di tutti.

Dopo essersi giocati con il Napoli Fazzini dell’Empoli, che alla fine però è rimasto ad Empoli non avendo trovato il giusto terreno d’intesa con nessuno dei club interessati, la Lazio ha messo gli occhi su un altro nome che fa battere forte il cuore degli appassionati: Cesare Casadei, talento scuola Inter preso dal Chelsea quando era ancora un ragazzino.

Affare Casadei-Lazio: le cifre e la posizione di Claudio Lotito

Classe 2003, il giovane centrocampista del Chelsea è stato fin da subito nel mirino di molte squadre. La concorrenza, però, è stata spietata: il Napoli ci aveva provato, il Torino lo aveva messo in lista, ma nessuno sembrava riuscire a colpire nel segno.

Ora, a quanto pare, è la Lazio a essere in pole position per assicurarsi il suo cartellino. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Ilario Di Giovanbattista di Radio Radio, i biancocelesti sono vicinissimi a chiudere l’affare, con una trattativa che potrebbe essere la svolta di mercato che tutti aspettavano.

Il talento di Casadei è noto da tempo. Originario di Ravenna, il ragazzo ha fatto un salto straordinario dal Cesena all’Inter e poi al Chelsea, dove però ha trovato poca spazio. Nonostante le difficoltà in Premier, ha sempre dimostrato qualità importanti, sia in fase di possesso che di recupero palla.

La Lazio, dunque, potrebbe essere il palcoscenico ideale per lui, dove il giovane potrà finalmente esprimere il suo talento in un campionato che, pur impegnativo, potrebbe essere la chiave per la sua definitiva consacrazione.

La notizia di un possibile accordo tra Casadei e la Lazio è un segnale forte da parte della società di Lotito, che sta cercando di risolvere in modo concreto la questione del centrocampo. Con un colpo del genere, infatti, la Lazio non solo risolverebbe una delle sue principali lacune, ma arricchirebbe il proprio reparto con un giovane che può fare la differenza e che, potenzialmente, potrebbe rappresentare il futuro di questo centrocampo.

E allora, cosa manca per chiudere la trattativa? La Lazio deve ancora limare alcuni dettagli con il Chelsea: le cifre sono di circa 10 milioni per il cartellino più un 20% ai Blues sulla futura rivendita ma la sensazione è che siamo davvero agli sgoccioli. Se tutto andrà come previsto, Casadei potrebbe essere il rinforzo giusto per Marco Baroni, che, con lui, avrebbe una pedina in grado di alzare il tasso tecnico del suo centrocampo e dare freschezza a una mediana che ha bisogno di un volto nuovo.