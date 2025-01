Caso Balotelli, che furia contro Vieira: “Saputo 3 giorni fa, è ridicolo!”

La storia tra Mario Balotelli e il Genoa continua a far parlare, ma purtroppo ancora una volta non per meriti sul campo. L’ultimo sviluppo farà molto discutere

Povero Balotelli! Arrivato a Genova con la speranza di rilanciare la sua carriera, SuperMario sembra bloccato in una situazione che sta diventando sempre più complicata. Un mix di sfortuna, scelte tecniche e, a quanto pare, decisioni poco chiare stanno mettendo Mario ai margini del progetto rossoblù.

Partito con l’entusiasmo di chi vuole dimostrare di essere ancora competitivo, Balotelli si è trovato subito di fronte a un ostacolo: l’esonero di Alberto Gilardino, l’allenatore che aveva insistito per portarlo in squadra. Al suo posto è arrivato Patrick Vieira, un tecnico con cui Mario ha avuto trascorsi complicati ai tempi del Nizza. E quei trascorsi, a quanto pare, pesano ancora oggi.

I numeri parlano chiaro: 56 minuti totali spalmati in 6 presenze. Vieira non solo ha relegato Balotelli ai margini della rosa, ma in più occasioni non ha nascosto le sue perplessità sul giocatore, lanciando messaggi diretti e indiretti nelle sue conferenze stampa. L’ultima esclusione, però, ha sollevato un vero e proprio polverone: nella lista dei convocati della sfida contro la Roma Balotelli non c’è, e questo ovviamente farà molto discutere.

Per ora i tifosi del Genoa si dividono. C’è chi difende Vieira, sottolineando l’importanza di un progetto di squadra che non può essere sacrificato per un singolo giocatore, e chi invece crede che Mario meriti una possibilità concreta per dimostrare il suo valore. Di certo, questa vicenda è tutt’altro che conclusa, e gli sviluppi futuri potrebbero riservare ulteriori sorprese.

La furia di Viviano in diretta a TvPlay: “Vieira ha un comportamento ridicolo”

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Emiliano Viviano, ex portiere e amico di Balotelli, che a TVPlay ha dichiarato senza mezzi termini: “Balotelli non convocato per scelta tecnica, lo so da tre giorni. Mario sta bene, Vieira usa un comportamento ridicolo”.

Viviano, che conosce bene Balotelli, ha ribadito che l’attaccante è in buone condizioni fisiche e atletiche, aggiungendo che questa esclusione sembra frutto di una presa di posizione personale più che di considerazioni tecniche. Una dichiarazione che ha acceso ulteriormente il dibattito, mettendo Vieira sotto accusa.

Le parole di Viviano arrivano dopo giorni di speculazioni sulle reali motivazioni dell’esclusione di Balotelli. In molti si sono interrogati su cosa ci sia davvero dietro le scelte di Vieira. C’è chi parla di problemi caratteriali, chi di divergenze tattiche e chi, come Stefano Agresti de La Gazzetta dello Sport, di un problema fisico legato alla struttura muscolare di Balotelli.

Secondo Agresti, infatti, Balotelli sarebbe penalizzato dal suo fisico possente, frutto di allenamenti intensivi in palestra che gli hanno conferito un aspetto più vicino a quello di un bodybuilder che a un calciatore. Una tesi che aveva già sollevato dubbi sulla compatibilità del giocatore con le esigenze del calcio moderno. Ora, però, Viviano smentisce l’ipotesi del problema atletico, puntando il dito contro le scelte del tecnico francese.

La domanda, a questo punto, resta la stessa: cosa ne sarà di Mario Balotelli? Riuscirà a trovare spazio in una squadra che sembra averlo escluso dai suoi piani, o questa sarà l’ennesima delusione in una carriera che prometteva molto di più?