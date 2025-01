Lazio, offerta bomba per Isaksen, si chiude! Arriva un pezzo da novanta con quei 17 milioni

Alla Lazio è arrivata un’offerta molto golosa per Gustav Isaksen: 17 milioni di euro. La notizia però è a che cosa serviranno quei soldi…

C’è fermento in casa Lazio, e il nome di Gustav Isaksen è al centro di una trattativa che potrebbe aprire interessanti scenari di mercato. L’esterno danese, arrivato a Roma nella scorsa stagione, sembra destinato a proseguire la sua carriera lontano dall’Italia. La destinazione? L’Olympiacos Pireo, una squadra che lo scorso anno ha dimostrato il proprio blasone vincendo la Conference League ai danni della Fiorentina.

Se tutto dovesse andare come previsto, la cessione potrebbe essere ufficializzata già oggi. I greci sarebbero disposti a chiudere l’affare per una cifra complessiva di 17 milioni di euro, a patto di accettare l’obbligo di riscatto, una condizione chiave per i biancocelesti.

Non è solo una questione di soldi, anche se il budget che deriverebbe da questa operazione sarebbe senza dubbio importante. La cessione di Isaksen libera spazio nella rosa, ma soprattutto dà a Marco Baroni l’opportunità di riorganizzare la squadra con innesti mirati. E qui entra in gioco un piano ben definito: con quei 17 milioni, la Lazio potrebbe accelerare per portare a Roma due obiettivi già identificati.

Il primo è Cesare Casadei, talento italiano in forza al Chelsea. Un giocatore giovane, ma già capace di far parlare di sé per qualità fisiche e visione di gioco. Aggiungere un profilo come il suo significherebbe non solo dare nuova linfa al centrocampo, ma anche puntare su un nome che potrebbe diventare un pilastro per il futuro.

Lazio, cosa fare con quei 17 milioni? I nomi per il dopo Isaksen

Ma la strategia non finisce qui. La cessione di Isaksen aprirebbe la strada anche per un rinforzo sulla fascia destra, dove il sogno sarebbe stato Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo, noto per la sua abilità nel segnare e creare occasioni, sarebbe un colpo da novanta per una Lazio che punta a competere su più fronti.

Ma al momento appare davvero complicato vedere il capitano del Sassuolo vestire la maglia biancoceleste. Un ostacolo su tutti: l’età. La Lazio non vuole prendere calciatori sopra i 30 anni e Berardi, che 30 anni li ha compiuti da poco, è sicuramente fuori target per questo motivo, oltre che per l’ingaggio piuttosto alto. Ecco perché i nomi in lista potrebbero essere altri.