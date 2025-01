Milan, nuovo rinforzo a stelle e strisce: Ibra stupisce tutti – Serieanews

Il Milan diventa sempre più a “stelle e strisce”: blitz di Ibrahimovic, pronto il nuovo rinforzo per i rossoneri

Il Milan sta vivendo una stagione di alti e bassi, ma sembra essere sulla strada giusta. La vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter ha sicuramente alzato il morale e rafforzato la fiducia nell’ambiente rossonero. Poi, un pareggio esterno contro il Cagliari che, purtroppo, non ha regalato i tre punti sperati, ma subito dopo, una bella reazione: vittoria contro il Como, che ha riportato il sorriso sui volti dei tifosi.

Nonostante questi successi, la squadra ha bisogno di rinforzi per competere su più fronti, e il mercato non dorme mai. Giovanni Reyna è uno dei nomi caldi sulla lista di Sergio Conceição per il reparto offensivo. Il Milan è infatti alla ricerca di un giocatore che possa aggiungere qualità, freschezza e versatilità al suo attacco.

Reyna, classe 2002, ha tutte le caratteristiche giuste per rispondere a questa esigenza. Non solo è in grado di ricoprire più ruoli offensivi, ma ha anche un talento cristallino che lo rende una delle promesse più interessanti del calcio europeo. La sua stagione in corso, però, è stata complicata.

Pochi gol e poco spazio (solo 2 reti in 10 partite), influenzata da un infortunio all’inguine che lo ha tenuto fuori per due mesi. Da novembre, comunque, è tornato a essere una risorsa per il suo allenatore, Nuri Sahin, e il suo talento non è mai in discussione.

Reyna al Milan? Una pista interessante, non solo per il campo

Il Milan ha gli occhi su Reyna da un po’ di tempo e, recentemente, una missione a Düsseldorf, in Germania, dei dirigenti rossoneri Furlani e Moncada ha alimentato le voci su una possibile trattativa. Un viaggio che potrebbe nascondere anche l’intento di dare una spinta decisiva per portare Giovanni sotto la Madonnina.

Il suo contratto con il Borussia Dortmund scade nel 2026, e la valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, cifra che potrebbe rientrare nelle possibilità di mercato del Milan, sempre attento a gestire con oculatezza le proprie risorse.

Cresciuto nell’accademia del NYCFC, Reyna ha accumulato esperienza in Bundesliga dal 2019, tranne una parentesi breve al Nottingham Forest nel 2024. Figlio di Claudio Reyna, ex centrocampista di Rangers e Manchester City, Giovanni ha anche il passaporto portoghese, che gli consente di essere considerato comunitario, un dettaglio non da poco in un mercato che ha visto il Milan aprire più canali con il Portogallo.

Oltre al valore tecnico, l’ingresso di un giocatore come Reyna potrebbe avere anche un impatto sul mercato americano, rafforzando la presenza del brand rossonero negli Stati Uniti, un po’ come accaduto con Pulisic. E poi c’è l’agente del giocatore, Jorge Mendes, che non è solo un grande nome nel mondo del calcio, ma anche un interlocutore privilegiato per il Milan, dato che i rapporti con il suo assistito, Conceição, sono più che buoni.

Un’opportunità intrigante, ma non priva di incognite

Reyna, che guadagna circa 3 milioni di euro netti all’anno, rappresenta una scommessa affascinante, ma non priva di rischi. I suoi problemi fisici sono un fattore che il Milan dovrà considerare attentamente prima di procedere con l’affare. Tuttavia, se l’attaccante dovesse riuscire a tornare ai livelli che hanno impressionato in passato, potrebbe davvero essere il pezzo che manca per completare il puzzle rossonero.

Insomma, un giocatore di grande talento, con il giusto mix di esperienza internazionale e potenziale, che potrebbe adattarsi perfettamente agli schemi di Conceição. Ma sarà davvero la soluzione giusta per il Milan? Solo il tempo e il mercato sapranno darci la risposta.