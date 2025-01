Inter, il difensore arriva da Roma: Inzaghi lo conosce molto bene

Il mercato di gennaio potrebbe portare un nuovo difensore all’Inter di Simone Inzaghi: tutte le strade, come dice il proverbio, sembrano portare proprio a Roma

Se c’è una cosa che Simone Inzaghi sa bene, è che il calcio si costruisce dalle fondamenta. Eppure, in questa stagione, le fondamenta difensive dell’Inter hanno iniziato a scricchiolare. Gli uomini cardine del reparto arretrato stanno affrontando più di qualche ostacolo, mettendo in difficoltà un sistema di gioco che ha sempre fatto della solidità il suo punto di forza.

L’eterno Francesco Acerbi, protagonista lo scorso anno, continua a convivere con problemi fisici che ne limitano l’affidabilità nel lungo periodo. A peggiorare le cose c’è la situazione contrattuale di Stefan de Vrij, il cui futuro resta in bilico. Il rinnovo tarda ad arrivare, e le voci di un possibile addio si fanno sempre più insistenti.

E poi c’è il “caso” Benjamin Pavard. L’acquisto stellare del mercato estivo di due anni fa quest’anno non ha ancora trovato il ritmo giusto: tra prestazioni altalenanti e un fastidioso infortunio che l’ha tenuto fuori per un paio di mesi, il francese non è diventato il leader difensivo che tutti si aspettavano, finendo in concorrenza con Bisseck e Darmian, la cui carta di identità pure si fa sentire. In questo scenario, la necessità di un ulteriore innesto si fa sempre più evidente.

Ed è qui che entra in gioco il nome di Mario Hermoso, il difensore spagnolo che nella Roma di Claudio Ranieri non sta trovando spazio. Con Mancini, Hummels e Ndicka saldamente al comando della retroguardia giallorossa, Hermoso è relegato a un ruolo marginale. Una situazione che potrebbe aprire le porte a un suo trasferimento a gennaio.

Mario Hermoso per l’Inter: a Milano con 7 mesi di ritardo?

L’Inter, così come la Juve e il Napoli, seguiva Hermoso già lo scorso inverno fiutando il colpo a parametro zero, ma le richieste altissime del difensore spagnolo raffreddarono tutte le possibili pretendenti, nerazzurri inclusi. Poi, dopo un’estate passata a cercare squadra, un “sì” alla Roma a cifre decisamente inferiori e una prima parte di stagione da comprimario assoluto, cosa che lo rende tutt’altro che intoccabile nella Capitale.

Ecco perché adesso l’affare diventa molto più plausibile che in passato. Hermoso è un centrale che abbina qualità difensive a un’eccellente capacità di impostazione. Può agire anche come terzino sinistro, un’opzione tattica che Inzaghi apprezzerebbe, soprattutto considerando la sua flessibilità nel passare da una difesa a tre a una a quattro a partita in corso.

Portare Hermoso all’Inter, però, non sarebbe un’operazione scontata. La Roma dovrebbe essere disposta a privarsene, magari con un prestito, per liberare un posto in rosa e permettere al difensore di rivalutarsi in un contesto competitivo. Un accordo potrebbe essere facilitato dai buoni rapporti tra i due club, rafforzati dalla trattativa che i giallorossi stanno portando avanti per Davide Frattesi, per ora o per la prossima estate.

Hermoso rappresenterebbe una scelta intelligente più che spettacolare. Non è il nome che accende i riflettori, ma il suo profilo tecnico e la sua esperienza internazionale lo rendono una soluzione perfetta per i problemi difensivi dell’Inter. Inzaghi avrebbe un giocatore in grado di integrarsi rapidamente, aggiungendo versatilità e qualità al reparto arretrato.