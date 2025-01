La top 5 delle squadre che hanno speso di più a gennaio: c’è un’italiana a sorpresa

Il calciomercato di gennaio è entrato nel vivo, ma per ora c’è solo una squadra italiana nella top 5 delle “big spender”. E no, non è nessuna che vi aspettavate

Se ti chiedessero di immaginare quali squadre hanno messo mano al portafoglio per il mercato invernale del 2025, a chi penseresti? Probabilmente al solito Paris Saint-Germain, qualche inglese con risorse infinite e magari un brasiliano ambizioso. Ma tra spese folli e colpi strategici, c’è una sorpresa che arriva direttamente dalla nostra Serie A.

Naturalmente è una classifica assolutamente provvisoria. Mancano due settimane alla fine di tutto, i soldi hanno iniziato a girare adesso e la sensazione è che invece da qui al termine del calciomercato la graduatoria sarà completamente rivoluzionata. Molto probabile che nella top 5 ci sarà ancora l’attuale prima in classifica, davvero difficile da scalzare, ma poi ci sono alcune squadre che ancora non hanno dato fuoco alle polveri. Su tutte ci vengono da pensare alle due di Manchester e al Napoli, che ha appena completato una delle cessioni più remunerative della storia del mercato di riparazione.

Scopriamo insieme la top 5 delle società più spendaccione, partendo dalla quinta posizione fino al podio… e oltre.

Partiamo con chi non è entrato nella top 5, ma ha comunque fatto registrare spese importanti:

Ipswich Town : 23,7 milioni di euro per migliorare la rosa. Tra gli acquisti spicca il giovane talento John Clarke.

: 23,7 milioni di euro per migliorare la rosa. Tra gli acquisti spicca il giovane talento John Clarke. Tottenham Hotspur : 20,5 milioni spesi, con l’arrivo del portiere Antonin Kinsky a fare notizia.

: 20,5 milioni spesi, con l’arrivo del portiere Antonin Kinsky a fare notizia. Wolverhampton Wanderers : 20 milioni per rinforzare la difesa, con Emmanuel Agbadou in cima alla lista degli acquisti.

: 20 milioni per rinforzare la difesa, con Emmanuel Agbadou in cima alla lista degli acquisti. Esporte Clube Bahia : ben 16 giocatori acquistati per 19,51 milioni di euro, in un progetto di rinnovamento totale.

: ben 16 giocatori acquistati per 19,51 milioni di euro, in un progetto di rinnovamento totale. FC Cincinnati: 17,8 milioni investiti, con Kevin Denkey come punta di diamante.

5. Aston Villa – 25 milioni di euro

Chiudiamo gli occhi e immaginiamo una squadra inglese che spende milioni: facile, vero? Ma in questo caso l’Aston Villa si è mosso con una certa logica. I 25 milioni investiti si traducono principalmente in Donyell Malen, attaccante olandese che arriva dal Borussia Dortmund con una valigia piena di aspettative.

Malen è quel tipo di giocatore che può fare la differenza nella Premier League, e i tifosi sperano che i suoi gol valgano la spesa. Non contenti, i Villans hanno anche bilanciato il bilancio con alcune cessioni, dimostrando che ogni tanto anche in Inghilterra qualcuno sa fare i conti.

4. Como – 29 milioni di euro

Eccola qui, la sorpresa italiana. Il Como 1907 ha speso quasi 30 milioni di euro. Sì, proprio loro, i lariani, protagonisti di un progetto ambizioso che non guarda soltanto alla salvezza ma punta a un futuro da protagonista nel calcio italiano.

Il nome più altisonante è quello Maxence Caqueret, centrocampista francese di qualità, prelevato dal Lione per ben 15 milioni. A lui si aggiungono altri tre rinforzi che promettono di elevare il livello della squadra. Insomma, sul lago di Como non si risparmiano, e la Serie A potrebbe diventare l’habitat naturale del club lariano.

3. Palmeiras – 29,5 milioni di euro

Dall’Italia voliamo in Brasile, dove il Palmeiras ha deciso di rivoluzionare tutto. Con 14 nuovi acquisti e quasi 30 milioni spesi, la squadra si prepara a una stagione da protagonista.

Il colpo principale? Paulinho, giovane attaccante arrivato dall’Atletico Mineiro, che dovrebbe essere il perno del nuovo attacco verdeoro. In un calcio che guarda sempre più all’estero per vendere talenti, il Palmeiras dimostra che anche investire può essere una strategia vincente.

2. Stade Rennes – 34 milioni di euro

La Ligue 1 non è solo PSG. Lo Stade Rennes ha deciso di dare una scossa alla sua stagione con due colpi di grande impatto. Il primo è il centrocampista Seko Fofana, acquistato per portare muscoli e classe alla mediana.

Il secondo è il portiere Brice Samba, che arriva dal Lens con la missione di blindare la porta. Con 34 milioni spesi, il Rennes punta non solo al presente ma anche a consolidare il suo ruolo tra le big francesi.

1. Paris Saint-Germain – 70 milioni di euro

Parigi non tradisce mai le aspettative. Con ben 70 milioni di euro spesi, il PSG si conferma il re del mercato invernale grazie all’acquisto-bomba di Kvicha Kvaratskhelia. Un solo acquisto, ma che potrebbe cambiare gli equilibri futuri del calcio europeo.

Finita qui? Non ci è dato saperlo, ma con Al-Khelaifi ci si può aspettare sempre di tutto. Come al solito, a Parigi non si fanno problemi: quando serve, si compra e basta.