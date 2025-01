Le 10 cessioni più ricche di sempre nel calcio: dove si piazza Kvaratskhelia?

Il Napoli sta per entrare nella top 10 mondiale delle cessioni invernali più ricche nella storia del calcio cedendo Kvicha Kvaratskhelia al PSG. Ma c’è chi ha speso anche molto, molto di più

Immaginate la scena: è gennaio, e l’aria frizzante dell’inverno avvolge i campi di calcio, ma una notizia scuote l’intero panorama calcistico. Kvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano che ha fatto innamorare il Napoli e i suoi tifosi, sta per compiere il passo che nessuno avrebbe mai pensato di vedere così presto: il suo trasferimento al Paris Saint-Germain per una cifra che fa tremare i polsi. 75 milioni di euro.

E purtroppo anche le storie più belle prima o poi giungono alla fine. Kvara, il ragazzo che ha spaccato la Serie A con la sua velocità, tecnica e imprevedibilità, è pronto a scrivere una nuova, scintillante pagina della sua carriera. E lo fa a gennaio, mese notoriamente non troppo prolifico per ciò che concerne i trasferimenti importanti. Ma poi, quando succede, allora sono fuochi d’artificio!

Ma dove si colloca questo trasferimento, uno dei più chiacchierati degli ultimi anni, tra le cessioni più ricche di sempre?

Questa domanda non è solo una curiosità da bar: è il simbolo di come il calcio in realtà (non) stia cambiando, di come i club più potenti continuino a investire cifre da capogiro per aggiudicarsi i migliori talenti, nonostante l’evidente contrazione del mercato. Il PSG, con la sua borsa infinita, ha messo le mani su un gioiello che è riuscito a catturare il cuore del mondo intero.

In attesa di capire il Napoli con chi sostituirà Kvara, per capire meglio quanto sia significativo questo trasferimento dobbiamo fare un passo indietro e guardare le altre operazioni che hanno segnato il mercato nel corso degli anni. Ecco quindi la lista delle 10 cessioni più ricche di sempre nel calcio, e vediamo un po’ dove si piazza il georgiano!

10) Diego Costa, gennaio 2018

60 milioni di euro

Dal Chelsea all’Atletico Madrid

Il ritorno di Diego Costa all’Atletico Madrid, dopo aver lasciato il Chelsea, è stato un trasferimento che ha acceso i riflettori su uno degli attaccanti più controversi e prolifici dell’epoca. La passione di Costa per i Colchoneros è stata chiara sin dal primo giorno, e la sua energia aggressiva è tornata a farsi apprezzare nella Liga. In realtà non quanto ci si aspettava, visto che poi di lì a poco il brasiliano ha iniziato ad imboccare il viale del tramonto.

9) Pierre Aubameyang, gennaio 2018

63,75 milioni di euro

Dal Borussia Dortmund all’Arsenal

L’Aubameyang che aveva fatto impazzire la Bundesliga approdò all’Arsenal con l’obiettivo di diventare il capocannoniere della Premier League. Ci riuscì l’anno successivo con 22 reti, l’anno dopo ancora è diventato il capitano dei Gunners. Una bella storia che però non finì bene: da gennaio a gennaio, nel 2022 ha ottenuto lo svincolo dopo diversi problemi personali – fra cui la malaria – e un rapporto via via deterioratosi con il club inglese.

8) Christian Pulisic, gennaio 2019

64 milioni di euro

Dal Borussia Dortmund al Chelsea

Un acquisto finalizzato a gennaio che però poi è stato formalizzato a giugno dello stesso anno. Il giovane talento americano aveva attirato l’attenzione del Chelsea grazie al suo dinamismo e al suo dribbling imprevedibile. Restò altri 6 mesi in prestito al Dortmund poi il passaggio al Chelsea, dove ha vinto anche una Champions League fra le altre cose. Lo scorso anno poi il passaggio al Milan.

6) Aymeric Laporte, gennaio 2018

65 milioni di euro

Dall’Athletic Bilbao al Manchester City

Fu un gennaio di fuoco, quello del 2018, di certo il più clamoroso di sempre. Il forte difensore franco-spagnolo fu preso per una cifra monstre e diventò subito un punto di riferimento per il Manchester City. Con la sua solidità e le sue capacità difensive, Laporte ha dato una marcia in più alla squadra di Manchester, facendo dimenticare le precedenti difficoltà in difesa e diventando protagonista dell’apice massimo del ciclo Guardiola: 15 trofei fra cui la storica Champions League.

6) Bruno Fernandes, gennaio 2020

65 milioni di euro

Dallo Sporting Lisbona al Manchester United

Cresciuto in Italia (Novara, Udinese e Sampdoria), diventato importante allo Sporting. Ma dopo il suo passaggio allo United, Bruno Fernandes è esploso ed è diventato il cuore pulsante del centrocampo, mostrando un’incredibile capacità di leadership. Con la sua visione di gioco e la sua personalità, ha risollevato le sorti della squadra diventandone il capitano. Il periodo dei Red Devils è quello che è, ma lui ne resta la colonna imprescindibile e spesso uno dei pochi a salvarsi.

5) Mykhaylo Mudryk, gennaio 2023

70 milioni di euro

Dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea

Chelsea, Chelsea, sempre Chelsea. Uno dei più grandi talenti ucraini della sua generazione ha fatto il grande salto lo scorso anno in uno dei trasferimenti più discussi del 2023. Con la sua velocità e i suoi dribbling, Mudryk doveva essere un crack ma la sua esperienza in Premier League non è stata all’altezza delle aspettative e ora c’è anche quel brutto caso di presunto doping che potrebbe devastargli la carriera. In bocca al lupo!

4) Dusan Vlahovic, gennaio 2022

81,6 milioni di euro

Dalla Fiorentina alla Juventus

Il potente centravanti serbo è stato il grande colpo della Juventus nel mercato di 3 anni fa. Il suo trasferimento ha rappresentato un segnale forte di ambizione da parte dei bianconeri, che speravano di trovare in lui l’erede di un grande attaccante. Dopo 3 anni il bilancio non può ancora dirsi del tutto positivo, e probabilmente dovremo aspettare i vari sviluppi di mercato prima di tirare una riga e renderci conto di quale sia stato l’effettivo apporto del serbo alla causa bianconera.

3) Virgil Van Dijk, gennaio 2018

84,65 milioni di euro

Dal Southampton al Liverpool

Il passaggio di Van Dijk al Liverpool fu un affare che fece tanto discutere, vista la cifra inedita spesa per un difensore, ma un colpo che ha letteralmente rivoluzionato la difesa dei Reds. Il centrale olandese ha dimostrato fin da subito di avere le qualità per diventare uno dei migliori difensori al mondo, giocando un ruolo fondamentale nei successi della squadra di Klopp, che con lui e la sua fascia al braccio ha alzato trofei come Champions e Premier League che mancavano da casa Reds da tempo immemore. Un personaggio storico nella storia del Liverpool, senza se e senza ma.

2) Enzo Fernandez, gennaio 2023

121 milioni di euro

Dal Benfica al Chelsea

Un trasferimento che ha fatto davvero molto rumore, anche perché da qui in poi si sfonda quota 100. Il giovane centrocampista Enzo Fernandez, fresco campione del mondo con l’Argentina, è stato acquistato dal Chelsea due anni fa per una cifra record. Nonostante la giovane età, ha subito dimostrato il suo valore, facendo innamorare i tifosi della Premier League.

1) Philippe Coutinho, gennaio 2018

135 milioni di euro

Dal Liverpool al Barcellona

Il colpo più clamoroso di sempre resta comunque il passaggio di Coutinho dal Liverpool al Barcellona per ben 135 milioni di euro. Una cifra esorbitante che, purtroppo, non ha portato i risultati sperati per il club catalano. Un anno e mezzo così così, poi il prestito al Bayern e la definitiva cessione ai villains nel 2022 per “soli” 20 milioni. Abbastanza per definirlo un fragoroso flop, acquistato ad una cifra davvero irreale. E poi uno si chiede da dove nascano gli attuali problemi economici del Barça!

E torniamo al nostro protagonista principale: Kvicha Kvaratskhelia. Dopo aver conquistato la Serie A con il Napoli, il georgiano è ormai pronto a sbarcare a Parigi per una cifra davvero importante: i 75 milioni di euro previsti lo collocherebbero al quinto posto tra le cessioni invernali più ricche di sempre nel calcio. Kvara, con la sua magia, le sue accelerazioni e il suo dribbling letale, è pronto a lasciare un segno indelebile anche al PSG. In bocca al lupo!