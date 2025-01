PSG, doppio sgarbo al Napoli: dopo Kvara non ce lo aspettavamo

Il Paris Saint Germain nuovamente sulla strada del Napoli: completato l’affare Kvaratskhelia si resetta tutto e i due club diventano concorrenti sul mercato

Chi si aspettava un gennaio così movimentato per il Napoli? La cessione di Kvicha Kvaratskhelia al PSG è stata un colpo al cuore per i tifosi azzurri, ma anche uno snodo fondamentale per le ambizioni del club. Kvicha, con le sue giocate e i suoi dribbling, era diventato il simbolo della rinascita partenopea. Vederlo partire per Parigi è stato come salutare un amico caro, pur sapendo che quella separazione era inevitabile.

Ma la vera sorpresa è un’altra. Non solo il Napoli deve riorganizzare il proprio futuro senza il talento georgiano, ma rischia di trovarsi impigliato in un’altra mossa di mercato firmata Al-Khelaifi. Dopo aver messo le mani su Kvara, i parigini potrebbero stravolgere ancora i piani azzurri.

Ora che il georgiano è in Francia, il Napoli sta pensando a come rimpiazzarlo. Tra le opzioni si fanno i nomi di giovani talenti, campioni affermati e di Garnacho, che rappresenta entrambe le categorie, ma non è solo l’attacco sulle fasce a richiedere rinforzi. Anche il centravanti del futuro è un tema caldo. Romelu Lukaku, attuale riferimento offensivo, non è una soluzione a lungo termine. Il club punta a un profilo giovane e promettente, capace di raccogliere l’eredità del belga.

Ed è qui che entra in scena il nome di Jhon Durán, attaccante colombiano dell’Aston Villa, classe 2003. Durán sta vivendo una stagione da sogno in Premier League, con già 12 reti in tutte le competizioni. È forte, rapido, tecnico: l’identikit perfetto per il progetto di Antonio Conte. Certo, il suo cartellino non è economico, ma il Napoli sa che una cessione di peso – come quella di Victor Osimhen – potrebbe liberare le risorse necessarie.

Napoli attento, il PSG vuole Duran. E Osimhen?

Ed eccoci al nodo centrale: il PSG non si accontenta di Kvicha. Con l’addio ormai certo di Kolo Muani, destinazione Juventus, i parigini potrebbero decidere di investire anche su un centravanti. E, guarda caso, i nomi sul loro taccuino rischiano di sovrapporsi con quelli del Napoli. Se il PSG puntasse su Durán, il club azzurro perderebbe non solo una valida opzione per il proprio attacco, ma si troverebbe anche senza la possibilità di piazzare Osimhen proprio a Parigi, una delle destinazioni che sembravano più concrete.

Questa eventualità complicherebbe non poco i piani di mercato del Napoli. Da una parte, perderebbe un potenziale acquirente per il suo bomber nigeriano; dall’altra, si troverebbe a competere con una corazzata finanziaria nella corsa al giovane colombiano. E sappiamo tutti quanto i soldi del PSG possano cambiare le carte in tavola.

Il Napoli si trova quindi davanti a un bivio. Da un lato, deve reagire rapidamente per non farsi cogliere impreparato dal mercato. Dall’altro, serve una strategia che non lo lasci troppo dipendente dalle mosse dei grandi club europei. Antonio Conte avrà il suo bel da fare per mantenere alta la competitività della squadra.

La domanda che sorge spontanea è: fino a che punto il Napoli può resistere alle pressioni del mercato internazionale? I tifosi sperano che De Laurentiis abbia già in mente un piano B, ma la sfida più grande sarà mantenere alta l’ambizione senza smarrire l’identità.