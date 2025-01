Napoli in orbita, tifosi in visibilio. E Politano li fa volare con un meme “sbagliato”

Il Napoli vince a Bergamo e sogna lo scudetto! Con un gol di Politano e un meme divertente, la festa esplode a Napoli. Scopri tutto sulla vittoria azzurra e le reazioni social

Che partita! Il Napoli è riuscito a strappare una vittoria fondamentale a Bergamo, battendo l’Atalanta 3-2 in un match al cardiopalma che ha fatto esplodere la festa nel cuore della città partenopea. Con questa vittoria, gli azzurri si portano a +6 sulla Dea in classifica, una distanza che potrebbe rivelarsi decisiva nel corso di questa stagione. Ma mentre i tifosi sognano lo scudetto, l’ombra dell’Inter, che insegue a -6 con due partite da recuperare, non è mai troppo lontana.

A fine partita, Antonio Conte non ha trattenuto l’emozione: un urlo liberatorio che ha riassunto tutta la tensione accumulata durante la partita. Il tecnico del Napoli si è poi abbracciato con Lele Oriali presente con lui in panchina, lasciandosi andare come mai aveva fatto dall’inizio di questa stagione, mai così.

Nel frattempo anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha partecipato alla festa, dedicando un tweet entusiasta ai suoi ragazzi: “Con questa bellissima vittoria farò un magnifico viaggio di ritorno in Italia!” Un chiaro segnale che, dopo il successo in campo, De Laurentiis è pronto a concentrarsi sul mercato di gennaio per rafforzare ulteriormente la squadra e dare l’assalto definitivo allo scudetto.

Il mercato di gennaio, ora, si fa sempre più interessante. Con un presidente pronto a “organizzare il rush finale”, come ha lasciato intendere su X, il Napoli sa che per mantenere viva la speranza di vincere il campionato, non può permettersi di dormire sugli allori. Un mercato da protagonista è essenziale. Ma per ora, è tempo di godersi questa vittoria, di sognare e di ridere insieme per il simpatico incidente social che ha dato un tocco ancora più umano e divertente a una giornata storica per il club partenopeo.

Politano decisivo e il meme che fa impazzire i tifosi

Non è stata solo la vittoria a rendere questa serata memorabile, però. Matteo Politano, autore del gol che ha sancito il primo pareggio del Napoli, ha deciso di celebrare la vittoria con un bel carousel di foto su Instagram, come ormai accade dopo ogni grande successo. E fin qui tutto normale.

Ma tra le varie immagini che lo ritraggono esultante, uno degli scatti ha attirato l’attenzione: un meme di Checco Zalone che, nel film, dice al figlio: “Allora sei sano!” Il meme, iconico e divertente, è stato condiviso insieme alle foto della vittoria, suscitando l’ilarità dei tifosi.

Immediatamente, sono partiti i commenti ironici, con molti utenti che hanno speculato sulle varie ipotesi che hanno portato a quel post sicuramente particolare. In realtà la possibilità più verosimile è che il social media manager di Politano abbia accidentalmente caricato il meme, forse ancora conservato tra le immagini nel telefono, mentre preparava il post. La risata generale ha fatto da cornice a un’ulteriore dimostrazione di come la grande euforia del momento abbia portato a un piccolo errore simpatico, ma che non ha certo tolto il sorriso ai tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Politano⚽️ (@matteopolitano16)

L’episodio, seppur casuale, ha in qualche modo alleggerito ancora di più l’atmosfera già carica di gioia, creando un ulteriore motivo di festa tra i tifosi del Napoli, che a fine partita erano già pronti a festeggiare come se fosse stato già conquistato lo scudetto.