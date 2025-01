Napoli-Garnacho in discesa: la conferma arriva da una voce molto autorevole

Che il Napoli sia ancora una volta al centro delle attenzioni di mercato non è una novità, ma questa volta c’è un nome che potrebbe davvero accendere l’entusiasmo dei tifosi: Alejandro Garnacho

Sembrava una trattativa complicatissima, ma più passano i giorni più sembra concreta la possibilità che Alejandro Garnacho possa davvero arrivare al Napoli. La cessione di Kvaratskhelia è stata un fulmine a ciel sereno nello spogliatoio azzurro ma il club si è rimboccato le maniche e sta pensando già a come reinvestire i 75 milioni incassati dalla sua cessione.

Il punto sulla questione l’ha fatto nella serata di ieri un autorevole giornalista napoletano, che conosce bene il mercato degli azzurri e dà spesso dritte da insider. Durante la trasmissione Campania Sport, Umberto Chiariello ha spiegato quanto sia chiaro l’obiettivo della dirigenza partenopea e, soprattutto, di Antonio Conte.

Conte l’ha detto senza mezzi termini: prendere tanto per fare numero non ha senso. Se il Napoli vuole puntare di nuovo allo scudetto, servono giocatori pronti e di qualità. E Garnacho incarna perfettamente questo identikit.

Non solo il giovane argentino è tecnicamente valido, ma possiede quelle caratteristiche che lo rendono un perfetto interprete del gioco di Conte: piede destro, rapidità, dribbling e la capacità di saltare l’uomo proprio come faceva Kvicha Kvaratskhelia. Insomma, un potenziale erede del georgiano, ma con una peculiarità importante: è un classe 2004.

Essendo un under, Garnacho non occuperebbe uno degli slot per i giocatori over 22, che al momento il Napoli ha già destinato a Philip Billing e al nuovo centrale difensivo in arrivo, probabilmente Danilo. Questo dettaglio rende la sua acquisizione ancora più strategica: il Napoli non sarebbe costretto a sacrificare altri membri della rosa per fare spazio all’argentino.

Garnacho al Napoli, le cifre di ingaggio e acquisto: il Manchester spara ancora alto

Ma c’è di più per ciò che concerne Garnacho. Durante un incontro avvenuto a Barcellona, il Napoli avrebbe già trovato un accordo con il calciatore, che ha manifestato il suo interesse a vestire la maglia azzurra. Anche dal punto di vista economico, Garnacho rientra nei parametri del club: uno stipendio iniziale di 2,5 milioni di euro l’anno, una cifra assolutamente sostenibile per le casse azzurre.

Il vero ostacolo è rappresentato dalle richieste del Manchester United, che valuta il giocatore 70 milioni di sterline. Una cifra importante, certo, ma che il Napoli spera di ridimensionare. Secondo quanto riportato da Chiariello, ci sono margini per una trattativa, e la sensazione è che entro la fine del mese potrebbe arrivare la fumata bianca a cifre decisamente più basse.

L’interesse per Garnacho non è solo legato alle necessità immediate. Il Napoli sta affrontando un momento delicato dal punto di vista economico: i giocatori “da plusvalenza” come Kvaratskhelia e Osimhen stanno per esaurirsi, e il club deve pensare anche al futuro. Gli attuali calciatori del Napoli sono tutti da instant team mentre Garnacho, con i suoi 20 anni, rappresenta un investimento a lungo termine. Può crescere a Napoli, diventare un punto fermo per 4-5 anni e poi essere rivenduto a cifre importanti, risistemando così i conti.

Parallelamente, ci sono altre trattative che il Napoli tiene in caldo. Il nome di Ndoye rimane sul tavolo, con il club che ha chiesto al suo procuratore di restare in allerta per eventuali sviluppi. Sul fronte difensivo, invece, la situazione è più chiara: il centrale brasiliano Danilo è a un passo, in attesa di liberarsi dalla Juventus per unirsi al progetto azzurro.

Per finire c’è il capitolo Patrick Dorgu, che sembra ormai destinato a vestire l’azzurro dalla prossima estate. Insomma, il Napoli sta costruendo una strategia che non guarda solo al presente ma anche al futuro, con un occhio di riguardo per l’equilibrio economico.