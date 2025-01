Abbiamo visto in anteprima Fantacalcio-La Serie: è bella per un motivo che unisce tutti noi

Abbiamo visto in anteprima la serie che uscirà su YouTube dedicata al Fantacalcio. Luca Vecchi ha fotografato (con tante risate) milioni di persone. Vi raccontiamo di più

Vi siete mai chiesti cosa accade nella mente di un fantallenatore quando fa l’asta, decide la strategia o si danna per un gol di un illustre sconosciuto? Da fine gennaio, non dovrete più immaginarlo: Fantacalcio – La Serie arriva su YouTube per portare in scena l’universo di chi vive ogni giornata di campionato come una missione epica.

Dal 30 gennaio 2025, il canale YouTube di Fantacalcio si trasforma in un palcoscenico per raccontare storie di amicizia, rivalità e colpi di scena che hanno come cuore pulsante il fantasy game ufficiale della Serie A. La serie, composta da sei episodi diretti da Luca Vecchi, deus ex machina dei The Pills, è un inno alla creatività e all’ironia, con l’obiettivo di far riconoscere milioni di appassionati nelle dinamiche che vivono ogni settimana.

La trama ruota attorno a quattro amici di vecchia data – Matte, Nico, Filippo e Franco – che, nonostante le vite diverse, mantengono saldo il legame grazie al rito annuale del Fantacalcio. Ma quest’anno le cose si complicano: per completare la lega servono altri due partecipanti, e trovare le persone giuste è più difficile di quanto sembri. Tra casting improbabili e situazioni surreali, la serie esplora le dinamiche che rendono ogni lega un microcosmo irripetibile.

La serie sul Fantacalcio tra risate e verità universali

Diretta con lo stile unico di Luca Vecchi e arricchita dalle musiche di Fabio Rondanini, la serie promette di mescolare momenti di puro umorismo a spunti di riflessione su come il Fantacalcio sia molto più di un gioco. “È un pretesto per restare uniti, un ponte tra passato e presente,” ha detto Nino Ragosta, CEO di Quadronica. “È la nostra metafora della vita”.

Abbiamo partecipato all’evento nel quale è stata trasmessa la serie in anteprima al The Space Cinema, con la partecipazione di giornalisti e ospiti speciali come Pierluigi Pardo e Riccardo Trevisani. Ebbene, possiamo dire che l’esperienza è stata davvero esaltante, per certi versi catartica.

Ogni personaggio è uno specchio delle tante anime del gioco: dal nerd statistico al figlio di papà che vive di polemiche, passando per il chirurgo cinico e il presidente stressato che tiene insieme il gruppo. E poi ci sono loro: gli outsider. Il boomer allergico alla tecnologia, il novellino sacrificato sull’altare dell’esperienza e persino l’enigmatico Mario, quel fantallenatore che nessuno ha mai visto ma che spunta sempre puntuale alla finestra delle aste.

Gli episodi, di circa sette minuti ciascuno, scorrono veloci, proprio come una chiacchierata tra amici durante il post-partita. Tra aste infinite, chat infuocate e ansie da prestazione, la serie culmina in un finale mozzafiato: il momento più alto e più temuto da ogni fantallenatore, quando ogni scelta può trasformare un sogno in una tragedia sportiva. E l’ultimo, clamoroso plot twist finale che vi lascerà semplicemente a bocca aperti. Bel lavoro, Luca!

Bella, molto bella. E sapete perché!

Chi vi scrive è il co-founder di un canale Youtube dedicato al Fantacalcio (FantaTvPlay) è ne è un vero e proprio malato di Fantacalcio e per l’intera visione del prodotto si è rispecchiato alternativamente in ognuno dei divertenti personaggi della serie.

L’asta interminabile, lo “scambista” compulsivo, la moglie che minaccia di lasciarti se non la smetti con quella “maledetta chat”. Gli sfottò fra amici e la ricerca matta e disperata dell’ultimo partecipante: tutto pur di giocare ancora una volta a questo pazzo pazzo gioco, autentica passione per milioni di italiani e trend in continua crescita nonostante esista ormai da più di 30 anni.

E in fondo il motivo per il quale ci è piaciuta di più questa serie è il fatto che ha fotografato alla perfezione la motivazione di fondo che spinge gente di 30, 40 e 50 anni a giocare ancora come dei bambini: il Fantacalcio è rimasto uno degli ultimi grandi legami rimasti con i nostri amici di sempre in una vita frenetica e piena di impegni che spesso non ci lascia neanche più il piacere di una birra con un amico. Il Fanta resta IL modo – e che modo – per stare insieme, seppur da lontano, per prendersi in giro e per competere con ogni mezzo possibile. L’amicizia, punto e basta.