Manchester City, perché già spesi 150 milioni a gennaio: ed ora Guardiola guarda alla Serie A

Il Manchester City ha già speso 150 milioni sul mercato: perché il club ha investito così tanto

Il Manchester City, sul campo, è impegnato a risalire la china. La crisi in cui sono caduti i Citizens nelle scorse settimane ha visto crollare la squadra in classifica. Cinque sconfitte consecutive a novembre tra Premier League, Coppa di Lega e Champions League che hanno pregiudicato il cammino stagionale della squadra.

In Premier al momento la squadra è quinta con 38 punti, a due lunghezze dal Chelsea quarto e reduce da tre vittorie nelle ultime quattro giornate. In Champions, invece, complice la sconfitta incassata contro il PSG nell’ultimo turno, è addirittura ad un passo dall’eliminazione nell’ultimo turno.

Il City non si ferma: assalto a Cambiaso

Anche per questo il City, complice l’infortunio di Rodri che ha privato Guardiola del suo regista, il club inglese è piombato sul mercato quasi con ferocia. E così in circa 20 giorni ha già speso 150 milioni di euro. Khusanov, classe 2004, difensore centrale nazionale uzbeko acquistato dal Lens per 40 milioni, Vitor Reis, classe 2006 e pagato 35 milioni dal Palmeiras e l’egiziano Marmoush, attaccante per la quale il City ha versato 75 milioni di euro all’Eintracht Francoforte.

City scatenato sul mercato ma Guardiola non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi. Il tecnico catalano ha messo nel mirino anche Cambiaso e sono stati stanziati già circa 60 milioni di euro: la Juve fa muro ma se il City dovesse rilanciare è possibile che l’affare possa andare in porto.

150 milioni spesi: cosa c’è dietro la spesa folle del City

Il Manchester City non è nuovo nello spendere ingenti somme in fase di calciomercato. Quest’anno, però, gli inglesi hanno davvero esagerato. Un po’ per provare a raddrizzare una situazione che si è messa decisamente male in questa stagione un po’ perché sul club inglese pende una spada di Damocle non da poco.

Il club è sotto accusa per presunte 115 infrazioni al ‘Fair Play’ finanziario ed è in attesa della sentenza: il rischio della retrocessione sembra essere scongiurato ma il club potrebbe vedersi comminare una multa davvero salatissima ma anche una se non due sessioni bloccate di calciomercato: da qui la decisione di “anticipare” i milioni da investire che sarebbero stati destinati alle prossime sessioni di mercato.