Balotelli piace a due squadre di A ma una famosa pagina Facebook sta provando il “colpaccio”

Mario Balotelli tra mercato e ironia: Empoli e Venezia interessate, ma una pagina Facebook sogna un trasferimento che avrebbe del clamoroso

Può un calciatore generare più interesse per ciò che accade fuori dal campo rispetto a quello che combina dentro? Beh, se il calciatore in questione è SuperMario Balotelli, la risposta è un sonoro sì.

La sua avventura con il Genoa è già ai titoli di coda: tra il minutaggio inesistente concesso da Vieira e la mancata convocazione della scorsa settimana, il matrimonio con i rossoblù sembra destinato a finire ben prima di quanto previsto. E mentre Empoli e Venezia si muovono timidamente per valutare se puntare sull’attaccante, c’è un’iniziativa sui social che sta catturando l’attenzione.

La famosa pagina “De André racconta la Serie A” ha deciso di fare una sorta di “missione impossibile”: portare Balotelli al Napoli. Sì, hai letto bene. Non è una voce di mercato o una strategia di procuratori, ma un’idea nata tra i creator della pagina, che hanno scelto di dedicare post, poesie e aneddoti, tutti rigorosamente ironici, per immaginare Mario come il protagonista di una nuova avventura partenopea.

Perché la pagina su De André vuole Balotelli al Napoli

Secondo questa pagina molto bella e anche piuttosto divertente, Mario e Napoli sarebbero la coppia perfetta: in campo, un attaccante talentuoso come pochi sotto la guida di un allenatore dal carattere forte come Antonio Conte; fuori dal campo, un personaggio istrionico come Balotelli che potrebbe trovare il suo posto nel mondo grazie alla “regia” di Aurelio De Laurentiis.

Una fantasia? Probabile. Ma il tono leggero e i continui riferimenti a episodi storici e folli della carriera di Balotelli rendono questa campagna irresistibile.

Il bello di questa iniziativa è la creatività dei post. La pagina ha pubblicato frasi diventate virali come “Garnacho ha mai tirato petardi contro giocatori della Primavera? A noi non sembra”, oppure “Garnacho ha mai dato duemila euro a un tizio a caso per buttarsi in mare con un motorino? Non ci risulta.”

In poche righe, i fan di Balotelli possono rivivere le follie che hanno reso Mario un personaggio unico nel panorama calcistico. La campagna è così insistente da essere geniale. Uno dei post più apprezzati recita:

“Alcuni di voi ci accusano di essere diventati stucchevoli nel nostro tentativo di portare Balotelli al Napoli. Vi chiediamo: era stucchevole Niccolò Copernico quando disse che era la Terra a girare intorno al Sole? Era stucchevole Charles Darwin quando pubblicò ‘L’origine della specie’? Era stucchevole Neil Armstrong quando poggiò il primo piede umano sul suolo lunare? Attendiamo risposte.”

I post più surreali sono quelli che immaginano Mario ormai napoletano doc. Come questo:

“Aprile 2025. Incontri Mario Balotelli per le vie di Napoli. Tutti lo salutano, tutti gli vogliono bene. Lui concede autografi e selfie. Sorride Mario. Ma è un sorriso diverso. È il sorriso di chi sa di aver trovato il suo posto nel mondo.”

Certo, al momento l’idea di Balotelli al Napoli è più fantascienza che realtà, ma la passione e l’ironia di questa pagina hanno acceso una luce su un giocatore che, tra alti e bassi, non ha mai smesso di essere una figura magnetica nel calcio italiano.

Che sia Empoli, Venezia, Napoli o qualsiasi altra squadra, il destino di Mario Balotelli resta un’incognita. Quello che è certo è che il suo nome non smetterà mai di far discutere, sia che si tratti di colpi di classe o di episodi fuori dal comune. E chissà, forse un giorno leggeremo davvero di un Balotelli finalmente sereno, magari con un sorriso nuovo, di quelli che si vedono raramente.