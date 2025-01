Juve, Kolo Muani non la spunta: gli dice male in entrambi i casi

La Juventus ha preso Randal Kolo Muani ma ora è d’obbligo farsi una domanda: giocherà titolare o no?

L’ufficialità finalmente è arrivata: Randal Kolo Muani, l’attaccante francese proveniente dal Paris Saint-Germain, indosserà la maglia numero 20 della Juventus. Un colpo di mercato che, almeno sulla carta, promette grandi cose. Ma nella pratica, c’è un’ombra pesante che aleggia su di lui: Dusan Vlahovic.

Sì, perché Kolo Muani arriva a Torino con l’etichetta di potenziale protagonista, ma rischia seriamente di trasformarsi in un comprimario. La Juventus, oggi, si trova a un bivio che ha un nome e un cognome: Dusan Vlahovic. E il suo nebuloso futuro.

La situazione dell’attaccante serbo è tutto fuorché serena. Dopo un inizio di avventura bianconera carico di aspettative, Vlahovic sta attraversando un momento complicato. Tra problemi di adattamento, difficoltà tattiche e una condizione fisica non sempre al top, il suo futuro sembra ormai segnato.

La prossima estate, con ogni probabilità, il matrimonio tra Vlahovic e la Juventus arriverà al capolinea. Non è un mistero che la società stia lavorando per trovare una soluzione a una situazione contrattuale tutt’altro che agevole. Ma c’è un grande punto interrogativo: e se la cessione del serbo arrivasse già a gennaio?

Ed è qui che il destino di Kolo Muani si intreccia con quello del numero 9 bianconero.

Kolo Muani dalla panchina, comunque vada: sarà così?

Per Kolo Muani, il quadro attuale lascia pensare che per lui potrebbe esserci un futuro da comprimario. Se Vlahovic dovesse rimanere fino a giugno, è impensabile che passi gli ultimi quattro mesi della stagione seduto in panchina. Una scelta del genere sarebbe controproducente sia per il giocatore, che vedrebbe calare ulteriormente il proprio valore di mercato, sia per la Juventus, che si ritroverebbe costretta a venderlo in estate a un prezzo decisamente più basso.

In questo scenario, Kolo non avrebbe altra scelta che accettare il ruolo di riserva. Non esattamente il miglior biglietto da visita per un giocatore che arriva con l’obiettivo di rilanciarsi e diventare protagonista in Serie A.

E se invece Vlahovic partisse a gennaio? Nemmeno in quel caso la strada per Kolo Muani sarebbe in discesa. La Juventus, forte di un’eventuale monetizzazione dalla cessione del serbo, si lancerebbe sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Un nome come Zirkzee del Manchester United verrebbe per giocare titolare, soprattutto con Thiago Motta, con buona pace dell’ex parigino.

Un’altra opzione prevederebbe un altro pupillo di Thiago Motta ovvero Santiago Castro del Bologna. Tuttavia, portare a termine un’operazione di questo tipo nel mercato di gennaio non è affatto semplice, e non è detto che Giuntoli riesca a mettere a segno un colpo in tempi così stretti.

L’unico scenario in cui Kolo Muani potrebbe davvero diventare il numero 9 titolare della Juventus è anche il meno probabile: Vlahovic che parte subito e un mercato che lascia la società bianconera senza alternative. In questo caso, l’attaccante francese avrebbe finalmente l’opportunità di mettersi al centro del progetto, ma è difficile immaginare che la Juve voglia correre un rischio simile, specie in una fase cruciale della stagione.