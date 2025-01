Mourinho torna a Roma? La provocazione di Enrico Camelio accende la piazza

Enrico Camelio lancia una provocazione: “Riporterei Mourinho alla Roma”. Una frase che divide i tifosi e riaccende il dibattito su passato, presente e futuro giallorosso

Ti sei mai chiesto quanto può far discutere una frase, buttata lì, con quel pizzico di ironia che non sai mai se prendere sul serio o meno? Enrico Camelio, uno che certo non si nasconde dietro un dito, ha deciso di stuzzicare i tifosi della Roma con una dichiarazione che sembra fatta apposta per incendiare il dibattito: “Se fossi i Friedkin, domani andrei in Turchia e riporterei Mourinho alla Roma”.

Questa frase in poche ore ha creato un po’ di scalpore, vista anche la nota idiosincrasia del giornalista per il “mago” di Setubal. Ma cosa c’è dietro? Camelio non si limita a una semplice provocazione. Il suo post, colorito e diretto, è una sorta di monologo che tocca corde dolenti.

Si scaglia contro i “comunicatori” – quelli che, secondo lui, cambiano idea a seconda di come tira il vento dei risultati, trasformando ogni vittoria o sconfitta in un’opportunità per manipolare le opinioni della piazza. E poi, come se non bastasse, bacchetta anche i tifosi, accusandoli di passare da un estremo all’altro. Prima tutti contro Ranieri dopo Como-Roma, poi tutti pronti a santificarlo dopo il derby.

Un déjà vu per chi segue le vicende giallorosse, in una piazza che vive di emozioni forti e contraddittorie. E forse è proprio per questo che il riferimento a José Mourinho – l’allenatore più divisivo che abbia mai calcato Trigoria – suona come un colpo basso, ma anche tremendamente efficace.

Riportare Mou a Roma è una provocazione: cosa voleva dire Camelio

L’idea di riportare Mourinho a Roma ha il fascino di un romanzo epico. Il portoghese, che ora siede su una panchina turca, ha lasciato un’impronta indelebile nei due anni trascorsi nella Capitale.

Tra alti e bassi, con una Conference League vinta e una finale di Europa League sfiorata, Mourinho è stato molto più di un allenatore per i tifosi romanisti: è stato un simbolo, un condottiero capace di incarnare quel senso di appartenenza che a Roma non è mai scontato.

Ma è davvero pensabile un suo ritorno? Diremmo proprio di no! La Roma, con Claudio Ranieri in panchina, sta cercando di ricostruire equilibrio dopo un periodo turbolento. E i Friedkin, sempre attenti alle strategie a lungo termine, sembrano più concentrati sul futuro che sul ripescare il passato. E di certo non ripescherebbero un allenatore col quale si sono lasciati così male.

Che piaccia o no, Camelio sa come fare breccia. Il suo linguaggio diretto, condito da una buona dose di ironia, è una calamita per le discussioni. La provocazione era questa: “Se fossi nei Friedkin domani andrei in Turchia e riporterei Mou alla Roma. Così vinciamo le battaglie con il palazzo, rifacciamo ‘er sordaut’ e state a posto”. Con riferimento al “soldout” che spesso caratterizzava le partite della Roma in quel periodo.

Una provocazione, in pieno stile “cameliano”: i tifosi faranno bene a concentrarsi sui risultati che contano, altrimenti si rischia di fare la fine che si fece conn Mourinho!