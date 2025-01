Napoli, tra Garnacho e Adeyemi spunta il terzo incomodo: ma non è un esterno – Serieanews

Napoli, spunta il terzo incomodo tra Garnacho ed Adeyemi: non è un esterno offensivo, ecco chi è

Il Napoli domani è atteso dalla “madre di tutte le partite”, almeno a Fuorigrotta e dintorni. Allo Stadio Maradona arriva infatti la Juventus di Thiago Motta, che rappresenta un po’ il colore rosso per i tori. Se ogni tifoso dovesse decidere di vincere una gara in particolare, beh, nessun dubbio che sarebbe proprio quella contro gli odiati rivali.

Alla supersfida il Napoli arriva da capolista della Serie A, con 50 punti ed un gioco brillante espresso nelle ultime settimane. La Juve, invece, ha 13 punti in meno degli azzurri, è quinta in classifica a -2 dal quarto posto ma reduce dalla vittoria contro il Milan, un 2-0 convincente.

Se Lukaku e compagni sono impegnati al centro sportivo di Castel Volturno per preparare al meglio la gara di domani pomeriggio e tenere il comando della classifica, il ds Manna lavora alacremente per rinforzare la rosa in questo mercato di gennaio. Già tre i colpi messi a segno in entrata: dal Cagliari – in uno scambio con Caprile – è arrivato Scuffet, dal Lecce il giovane promettente centrocampista Hasa e dal Bournemouth il centrocampista danese classe ’93 Billing, voluto fortemente da Antonio Conte.

Napoli, chi al posto di Kvara? Garnacho o Adeyemi

In uscita, però, c’è da registrare l’addio di Kvaratskhelia, non proprio l’ultimo della rosa. Il georgiano è (era) uno dei calciatori più forti dell’intera Serie A ed è volato a metà stagione al PSG in cambio di una cifra monstre guadagnata dal Napoli ma soprattutto da lui (con annesse commissioni astronomiche).

Va da sé che un calciatore come il 77 debba essere sostituito. E Manna è ormai a lavoro da giorni per convincere il Manchester United a cedere Alejandro Garnacho, il primo obiettivo. Ben 50 i milioni messi sul piatto, circa 70 – poi ridotti a 60 – la richiesta dei Red Devils, per una forbice che al momento stenta a chiudersi.

Trovato, invece, l’accordo con il calciatore per un quadriennale (opzione per il quinto) da circa 4 milioni di euro l’anno, con l’argentino pronto ad infiammare il pubblico del Maradona. L’alternativa, in caso con lo United non si dovesse trovare un accordo, è Adeyemi del Borussia Dortmund.

Altro talento purissimo del calcio europeo, ha un prezzo più abbordabile, circa 45 milioni di euro, con l’esterno che dopo un primo rifiuto e giorni di riflessione, avrebbe anche aperto ad un possibile trasferimento a Napoli già nel mese di gennaio. Il Borussia d’altronde è decimo in classifica ed ha appena cambiato tecnico.

Dall’attacco alla difesa: c’è un nome in pole

Il Napoli, però, cerca anche un difensore centrale. Spiazzato dal dietrofront di Danilo che ha preferito tornare in Brasile, il Napoli è alla ricerca di un centrale anche per dare il via libera alla cessione di Rafa Marin, direzione Villarreal in cambio di 4 milioni per il prestito.

A Firenze c’è quel Pongracic che piace non poco all’entourage azzurro ma il club gigliato – che ha chiuso l’affare Folorunsho con il Napoli – non intende cedere il calciatore in prestito. Ecco perché vi sarebbe stata nelle ultime ore la virata su Ismajli. Il difensore dell’Empoli è dotato tecnicamente e fisicamente, conosce benissimo la Serie A ed ha un costo di 8 milioni di euro. E, soprattuto, arriverebbe a Napoli conscio di non partire titolare ma di accettare di buon grado il ruolo di alternativa.