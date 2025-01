Napoli, doppia beffa in arrivo: il Man United si ‘vendica’ così per Garnacho

Questo mercato di gennaio rischia di trasformarsi in una bella imbarcata per il Napoli, che sta incassando sgarbi praticamente ovunque

Che il mercato invernale del Napoli sarebbe stato complicato, lo si era capito fin da subito. Ma quello che sta succedendo nelle ultime settimane sembra quasi un thriller calcistico, con colpi di scena dietro ogni angolo.

Dopo la cessione di Kvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, il club azzurro si è trovato nella difficile posizione di dover trovare un sostituto all’altezza. Il nome più gettonato? Alejandro Garnacho, il gioiellino del Manchester United, classe 2004, che aveva già fatto sognare i tifosi partenopei.

Le trattative con i Red Devils, però, si sono rivelate un’odissea. Lunghe, estenuanti, e apparentemente senza un lieto fine. Aurelio De Laurentiis, noto per non cedere facilmente, ha provato a imporre le sue condizioni, forte del fatto che lo United non naviga in ottime acque finanziarie.

Ma le cose non sono andate come sperato. E qui arriva il primo colpo basso: mentre il Napoli cercava di chiudere l’affare, è spuntato il Chelsea, che con la sua solita potenza economica sta chiudendo l’affare per la cifra richiesta dai Red Devils.

Un’offerta che sembra aver convinto il Manchester, lasciando il Napoli con poche opzioni sul tavolo e l’amarezza di vedere sfumare un talento che sembrava ormai preso e che avrebbe fatto la differenza nella rosa di Antonio Conte. Ma la vera doccia fredda arriva con la seconda beffa, direttamente collegata alla prima.

Patrick Dorgu: da promessa azzurra a possibile rivale

Il Manchester United, fresco di cash grazie al probabile accordo con il Chelsea, si è messo subito in moto per cercare un sostituto di Garnacho. E la scelta è ricaduta su Patrick Dorgu, terzino del Lecce, classe 2004, che da diversi mesi il Napoli aveva praticamente bloccato per la prossima stagione.

Sembrava un affare già scritto: Dorgu sarebbe arrivato in azzurro come parte di un progetto a lungo termine. Ma il Manchester, con i suoi argomenti convincenti (leggasi milioni di sterline), rischia di strappare al Napoli anche questo tassello fondamentale.

Il risultato? Una doppia beffa. Perché il Napoli non solo rischia di perdere Garnacho, ma vede anche uno dei suoi prospetti futuri più interessanti diretto verso l’Inghilterra.

A questo punto, De Laurentiis e Giuntoli stanno cercando di correre ai ripari. Sul tavolo ci sono altri nomi: uno su tutti, Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, che costerebbe una cifra blu ma almeno sarebbe un calciatore del livello che richiedeva Antonio Conte. E poi ci sono le soluzioni “italiane”, come Ndoye, il cui profilo è tornato d’attualità nelle ultime ore.

C’è poi l’opzione Zaccagni, esterno di proprietà della Lazio, che però rappresenta un affare estremamente complesso. Lotito, si sa, non è il tipo che fa sconti, e le richieste economiche rischiano di essere un altro ostacolo insormontabile. La tifoseria, intanto, è in fermento. Dopo un’annata complicata e l’arrivo di Antonio Conte per dare un nuovo corso, le aspettative erano altissime. Ma questa sessione di mercato, almeno per ora, sta mettendo a dura prova la pazienza dei tifosi.