Milano-Bologna-Napoli: un intreccio che può spegnere i sogni azzurri

Sembra quasi un viaggio ma in realtà è un asse di calciomercato che potrebbe dare una piccola delusione ai tifosi del Napoli: vediamo cosa sta succedendo

Quando il Napoli ha detto addio a Kvicha Kvaratskhelia, volato al Paris Saint-Germain, i tifosi azzurri hanno subito iniziato a fantasticare su un sostituto all’altezza. Nomi altisonanti come Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi hanno infiammato i sogni della piazza. Immaginare uno di questi talenti con la maglia azzurra bastava a far battere forte il cuore, ma – come spesso accade nel mercato – le speranze si scontrano con la realtà.

E la realtà, in questo caso, sembra avere colori meno accesi. Con il passare dei giorni, la ricerca di un rinforzo di qualità si è fatta più complicata, e il Napoli si trova a dover considerare opzioni alternative. In questo scenario, il nome che ha preso quota è quello di Ndoye, talento svizzero che attualmente milita nel Bologna.

Ma qui la storia si fa interessante, perché dietro all’eventuale arrivo di Ndoye al Napoli si nasconde un intricato gioco a tre fra Milano, Bologna e la stessa città del Vesuvio.

Il fulcro dell’intreccio è Samu Chukwueze, esterno d’attacco arrivato al Milan la scorsa estate con grandi aspettative, ma finora uno dei grandi flop degli ultimi due anni. Il Bologna, complice l’infortunio di Riccardo Orsolini che potrebbe stare fuori più di un mese, ha messo gli occhi proprio sul nigeriano per rinforzare la fascia destra. Se questa trattativa dovesse decollare, si aprirebbe uno spiraglio per la cessione di Ndoye al Napoli.

La logica dietro questo movimento è chiara: Chukwueze al Bologna sarebbe un ottimo innesto per Italiano, mentre il Napoli potrebbe accogliere un profilo giovane e interessante come Ndoye per sistemare una rosa impoverita dall’addio di Kvaratskhelia.

Ndoye al Napoli: può essere il nome giusto per il dopo Kvara?

La domanda che molti tifosi si pongono è semplice: Ndoye può essere il nome giusto per sostituire Kvaratskhelia? La risposta, almeno sulla carta, non entusiasma. Stiamo parlando di un giocatore promettente, ma con un bagaglio di tecnica ed esperienza decisamente inferiore rispetto ai top player che inizialmente erano stati accostati al Napoli.

C’è poi un ulteriore tassello che potrebbe complicare il puzzle. Il Napoli avrebbe offerto Cyril Ngonge sia al Bologna sia al Milan, creando un ulteriore giro di possibili scambi. L’esterno ex Verona può diventare una pedina di scambio importante per abbassare la richiesta iniziale dei bolognesi, che per Ndoye si muovevano dai 35-40 in su. In quel modo si potrebbe ragionare per un 15-20 più il cartellino di Ngonge. Un affare utile per “temporeggiare” in attesa dei botti estivi.

Ngonge al Milan invece potrebbe rappresentare una soluzione interessante per i rossoneri, che stanno cercando alternative per rinforzare l’attacco e che cedendo Chukwueze potrebbero essere tentati di fare un colpo altisonante come Chiesa o Berardi o ripiegare sul belga del Napoli.

Tutto questo ci porta a riflettere su un mercato che, almeno in apparenza, sembra fatto di compromessi. Il Napoli, che un tempo puntava a nomi di caratura internazionale, potrebbe ritrovarsi con un’opzione più modesta, mentre Bologna e Milan proverebbero a riequilibrare le proprie squadre con operazioni mirate.