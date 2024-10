Roma, Juric può sorridere: le due firme tanto attese sono in arrivo

La Roma torna a concentrarsi su alcune operazioni ritenute strategiche dal club. Ghisolfi punta ad ottenere una doppia firma.

Continuano ad essere giorni frenetici in casa Roma. Le preoccupazioni espresse dalla tifoseria in seguito all’esonero di Daniele De Rossi hanno lasciato spazio, in questi giorni, alla soddisfazione per centrato 6 punti nelle ultime due partite di campionato. I successi ottenuti danni dell’Udinese e del Venezia hanno consentito ai giallorossi di risalire in classifica a -4 dal Napoli primo e di potersi concentrare su alcune trattative ritenute strategiche dal club.

Molto vicino, ad esempio, il rinnovo del contratto di Nicolò Pisilli in scadenza nel 2026. Le ultime interlocuzioni andate in scena hanno permesso alle parti di avvicinarsi in maniera concreta alla fumata bianca. Il classe 2004, pre-convocato dal Ct della Nazionale Luciano Spalletti ed autore della rete decisiva per battere la formazione di Eusebio Di Francesco domenica scorsa, si legherà alla società capitolina fino al 2029 diventando così uno dei principali simboli della nuova era romanista. E non finisce qua, perché il direttore sportivo Florent Ghisolfi punta a blindare anche Mile Svilar.

Il portiere, acquistato a parametro zero a luglio 2022, è cresciuto a livello esponenziale scalando le gerarchie e conquistando i gradi di titolare indiscusso. Il manager ha messo sul piatto un quinquennale comprendente cifre più alte rispetto a quelle attualmente percepite dal 25enne, che passerà dagli odierni 900 mila euro a quota 2 milioni tra parte fissa e bonus legati a determinati risultati. L’accordo risulta imminente. Le strette di mano finali tra l’entourage del serbo e Ghisolfi, come confermato su ‘X’ dal giornalista Nicolò Schira, sono attese nell’arco di pochi giorni.

Roma, doppia firma per Ghisolfi: Juric può sorridere

Le operazioni, una volta portate a termine in maniera positiva, andranno a blindare due degli elementi della rosa maggiormente graditi a Juric che, a breve, spera di ritrovare Nicola Zalewski. Il polacco (in scadenza tra 8 mesi) è stato infatti messo fuori rosa per aver rifiutato il trasferimento al Galatasaray e al PSV Eindhoven. Il tecnico, in ogni caso, lo stima molto e, visto l’infortunio rimediato da Alexis Saelemaekers ed il problematico ambientamento di Saud Abdulhamid, ha chiesto a Ghisolfi di riaverlo a disposizione.

Il reintegro non è escluso ma prima dovrà essere trovata la quadra sul prolungamento. In assenza di un accordo ritenuto soddisfacente, il 22enne (convocato dalla Polonia per gli impegni in Nations League) resterà ai margini del gruppo giallorosso. Si vedrà. La Roma, adesso, non vuole fermarsi: l’Elfsborg ed il Monza sono avvertiti.