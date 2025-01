Colpo dalla Ligue 1: la Lazio fa doppietta e cambia marcia grazie al Chelsea

Il calciomercato della Lazio prende un’accelerata importante: pronti due colpi per alzare la qualità della rosa e ingranare la quinta

Dopo una prima parte di stagione segnata da risultati altalenanti, la Lazio ha deciso di accelerare sul mercato per prendere due giovani di talento: elementi che andranno ad arricchire la rosa di Marco Baroni e gli forniranno due ulteriori alternative in due ruoli dove in effetti c’era qualche falla di troppo.

Il primo grande colpo porta il nome di Cesare Casadei, talento classe 2003, uno dei prospetti italiani più promettenti. Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili dell’Inter, Casadei ha intrapreso un’avventura internazionale al Chelsea, dove però ha faticato a trovare continuità in prima squadra.

Nonostante ciò, le sue prestazioni con le selezioni giovanili azzurre, impreziosite da gol e leadership, lo hanno reso uno dei giovani più osservati in Europa. E il ds Fabiani, dopo un po’ di pretattica, è finalmente pronto ad affondare il colpo decisivo.

Il suo arrivo alla Lazio rappresenta un’opportunità per entrambi: Baroni potrà contare su un centrocampista moderno, capace di abbinare fisicità, inserimenti offensivi e visione di gioco; Casadei, dal canto suo, avrà finalmente la possibilità di mettere minuti nelle gambe e dimostrare il proprio valore in un campionato competitivo come la Serie A.

Abakar Sylla: un muro dalla Costa d’Avorio

Il secondo tassello della rivoluzione biancoceleste è Abakar Sylla, difensore centrale classe 2002, attualmente in forza allo Strasburgo.

Il giovane ivoriano, arrivato in Ligue 1 la scorsa estate per una cifra record di 20 milioni di euro dal Club Brugge, si è distinto per le sue qualità fisiche e la maturità tattica nonostante la giovane età. Alto 1,88 m, Sylla è un centrale robusto, ideale per i duelli aerei e con una buona capacità di impostare il gioco dalle retrovie.

L’operazione dovrebbe concludersi con un prestito fino a fine stagione, una formula che permetterebbe alla Lazio di testare il giocatore senza appesantire le casse del club. Anche questo colpo rientra nell’ottica della sinergia con la proprietà del Chelsea, che detiene anche la proprietà del club francese. Nell’ottica dell’accordo per Casadei, infatti, era previsto anche l’arrivo in prestito di un difensore per completare la rosa.

Sylla rappresenta il profilo perfetto per rafforzare una difesa che, finora, ha mostrato qualche crepa di troppo. Marco Baroni ha insistito per il suo arrivo, convinto che l’ivoriano possa aggiungere quella solidità e sicurezza necessarie per affrontare la seconda parte della stagione.

Con gli arrivi di Casadei e Sylla, la Lazio punta a ringiovanire la rosa e, al contempo, dare una svolta alla stagione. Due colpi mirati, che uniscono prospettiva e necessità immediate, in linea con il nuovo corso avviato dalla società sotto la guida di Baroni. La speranza dei tifosi biancocelesti è che questi due giovani talenti possano essere le pedine giuste per puntare ancora all’Europa.