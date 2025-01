Lazio, che succede al mercato? La posizione del ds Fabiani farà discutere

Angelo Fabiani “blocca” il mercato della Lazio? Facciamo un attimo il punto di una situazione che sembra essersi un po’ complicata

Cosa sta succedendo al mercato della Lazio? Una domanda che molti tifosi biancocelesti si stanno ponendo in queste settimane di attesa. Perché sì, mentre altre squadre si muovono freneticamente tra acquisti e cessioni, il mercato laziale sembra fermo su un binario morto.

Tante promesse, altrettante voci, ma per ora nulla di concreto. Secondo le ultime indiscrezioni di Radio Radio, questa immobilità potrebbe non essere casuale, ma frutto di una precisa scelta del ds Angelo Fabiani, che si troverebbe a riflettere intensamente su una domanda cruciale: ha senso intervenire ora?

Le voci su possibili acquisti si sono rincorse per giorni. I nomi di Cesare Casadei e Jacopo Fazzini sembravano destinati a infiammare l’entusiasmo dei tifosi, ma entrambi i colpi sono finiti nel limbo. Casadei, più volte definito “vicinissimo”, rischia di rimanere un sogno sfumato, mentre per Fazzini il problema sono state le alte richieste dell’Empoli, che hanno raffreddato sensibilmente l’interesse. Insomma, tanta fuffa e poca sostanza.

La situazione è simile anche sul fronte delle uscite. C’era una concreta offerta per Isaksen, che però non è arrivata a compimento, e un accenno di interesse del Napoli per Mattia Zaccagni, ma nulla che si sia trasformato in una trattativa reale. Alla fine, il mercato della Lazio sembra bloccato in una spirale di incertezze, tra opportunità mai colte e ostacoli insormontabili.

Fabiani, il “pensatore”: ecco perché il ds non affonda il colpo. E Baroni…

Secondo quanto riportato da Radio Radio, la Lazio starebbe adottando una linea di prudenza quasi assoluta. “Se non si può fare bene, allora non si fa nulla”, sarebbe il mantra dietro le quinte. Secondo quanto riporta il direttore Ilario Di Giovanbattista, il ds Angelo Fabiani si è chiuso nel “pensatoio” arrovellandosi su questo dilemma: comprare o non comprare? E se poi compriamo, cosa comprare e perché comprare se giocano sempre gli stessi?

Da un lato, questa posizione potrebbe essere vista come un tentativo di evitare acquisti affrettati o sbagliati. Dall’altro, però, rischia di alimentare critiche e malumori. La domanda è: quanto può permettersi la Lazio di rimanere ferma?

Il calendario si infittisce, gli obiettivi stagionali sono ambiziosi, e l’allenatore Marco Baroni avrà bisogno di una rosa più profonda e, soprattutto, meglio bilanciata per reggere l’urto delle competizioni europee e della Serie A.

In tutto questo, è impossibile non considerare l’umore dei tifosi. La Lazio sta giocando una stagione ben al di sopra delle aspettative ma è indubbio che la rosa non sia completa, e visto che anche in Europa il cammino sembra essere molto promettente è forse il caso di fare un piccolo sforzo e provare a portarsi a casa il massimo risultato possibile in tutte le competizioni.

La verità è che, al momento, nessuno sa davvero come si chiuderà questa sessione di mercato. Il rischio concreto è che la Lazio resti con la stessa rosa di inizio stagione, rinunciando a colpi che avrebbero potuto fare la differenza, ma senza cedere neppure i pezzi da 90 come Zaccagni, sul quale c’era il concreto interesse del Napoli.

Forse Fabiani e la società vogliono evitare errori e prepararsi a una campagna estiva più mirata. Ma il calcio non aspetta. E mentre la Lazio riflette, le rivali si rafforzano…