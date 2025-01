Napoli-Garnacho, non è finita: Manna vola a Londra, la strategia per chiudere

Il Napoli è pronto ai botti finali nell’ultima settimana di mercato e il primo obiettivo resta sempre Garnacho. Il ds Manna pronto a volare a Londra: ha una strategia precisa per andare a chiudere

Il Napoli continua a stupire, e con la vittoria sulla Juventus che lo porta a +16 dalla squadra di Motta e a 6 punti sull’Inter, pur con due partite in meno, è ormai ufficiale: gli azzurri sono nella corsa scudetto. E ora, con una posizione di forza, non ci si può più nascondere.

La squadra di Conte sembra pronta a lottare fino alla fine, ma il mercato di gennaio è stato un bel banco di prova. Se la lotta per il titolo dovesse farsi davvero serrata, l’addio di Kvicha Kvaratskhelia potrebbe pesare.

“Lo sapevamo, il mercato di gennaio sarebbe stato difficile”, ha dichiarato Conte in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha voluto ribadire la serenità dell’ambiente: “So di avere un gruppo pronto a venire in guerra con me“. Nonostante l’addio di Kvara, il mister ha parlato con equilibrio, sottolineando che nessuno è indispensabile, ma che la sua partenza ha inevitabilmente segnato la squadra e l’ha lasciato con l’amaro in bocca.

Ma ora è tempo di guardare avanti. Se l’uscita di scena di Kvara non deve diventare una scusa, bisogna necessariamente colmare il vuoto lasciato dal georgiano. E l’obiettivo numero uno resta sempre lo stesso: Alejandro Garnacho. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse per Karim Adeyemi, ma come diciamo dal principio la vera priorità di Manna e del Napoli continua a essere il giovane talento argentino del Manchester United.

Manna vola a Londra, obiettivo Garnacho! La strategia del Napoli

Le trattative con il club inglese sono complesse. Il Manchester United è ben consapevole della necessità di fare cassa, e questa situazione sembrava aprire la porta a una trattativa favorevole per il Napoli. Tuttavia, l’inserimento del Chelsea aveva reso tutto più difficile, portando a un rallentamento delle negoziazioni. Ma attenzione: visto che per ora i Blues non sembrano chiudere l’affare, il Napoli è pronto a tornare alla carica.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il ds Giovanni Manna starebbe già preparando un viaggio a Londra per un nuovo, decisivo assalto, incurante della (doppia) beffa che i Red Devils stavano preparando ai danni del club azzurro: cedere Garnacho al Chelsea e prendere al suo posto Dorgu, obiettivo dichiarato del Napoli per giugno.

La proposta partenopea è intorno ai 50 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus, e l’intenzione è quella di finalizzare l’accordo entro questa settimana. Se il Chelsea non dovesse fare un passo decisivo, il Napoli potrebbe davvero essere nella posizione di piazzare il colpo. In questo scenario, Aurelio De Laurentiis sarebbe quindi pronto a consegnare a Conte l’esterno che tanto desidera, la sua prima scelta.

Insomma, la settimana finale del mercato potrebbe riservare sorprese. La trattativa con Garnacho, che sembrava in fase di stallo, potrebbe finalmente decollare. Il Napoli, consapevole delle sue forze e delle circostanze favorevoli, fiuta il colpo e si prepara a piazzarlo. Non resta che attendere: per il dopo-Kvara si ricercavano caratteristiche precise, un identikit che è sempre corrisposto al nome di Alejandro Garnacho.