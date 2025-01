Fiorentina, Palladino esulta: dopo la vittoria, arriva il colpo di mercato

Fiorentina scatenata e Raffaele Palladino può esultare: vittoria e colpo di mercato

La Fiorentina torna a sorridere dopo un periodo difficile, regalando ai suoi tifosi una vittoria pesante e fondamentale. Nella sfida contro la Lazio, l’1-2 all’Olimpico ha interrotto una striscia di quattro partite senza vittorie, nelle quali erano arrivati appena due punti. Un successo che, oltre a risollevare il morale, dà anche nuova linfa alla rincorsa verso un posto in Europa.

La squadra di Palladino si trova attualmente al sesto posto con 36 punti, uno in meno dalla Juventus e tre dalla Lazio, quarta. Con una partita in meno rispetto a entrambe, i viola si trovano in una posizione favorevole per continuare a lottare per le posizioni che contano.

Un’ottima premessa per una seconda parte di stagione che si preannuncia ricca di emozioni, con la squadra che sembra aver ritrovato la giusta mentalità e il passo. Ma, come spesso accade, le vittorie sul campo si accompagnano anche ad una spinta sul mercato, e la Fiorentina non vuole restare indietro nella corsa al rinforzo della rosa.

Il mercato della Fiorentina: in arrivo un colpo, Kouamé verso l’uscita

Il colpo di mercato che la Fiorentina ha chiuso è quello per il difensore Pablo Marì, arrivato dal Monza. Il centrale spagnolo, che ha ben figurato con la maglia dei brianzoli, è considerato un rinforzo importante per la difesa della squadra di Palladino.

Un giocatore esperto, capace di dare solidità al reparto e di offrire un’alternativa di valore a chi già compone la linea difensiva viola. Marì è il primo tassello in entrata per la Fiorentina, ma non è l’unico movimento in vista. Mentre l’arrivo del difensore spagnolo è certo, con il centrale che ha già raggiunto il Viola Park, non si può dire lo stesso per quanto riguarda le uscite.

In particolare, Christian Kouamé, attaccante ivoriano, sembra essere pronto a fare le valigie. Dopo un inizio di stagione non esaltante, il giocatore potrebbe salutare Firenze, con diversi club interessati a lui. Kouamé, pur avendo dimostrato qualità in passato, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di rilievo nella squadra, e la Fiorentina sta valutando l’opportunità di cederlo per liberare spazio e risorse.

L’arrivo di Marì non dovrebbe significare la partenza di Pongracic, il difensore croato acquistato la scorsa estate per 15 milioni di euro. Nonostante alcune voci di mercato, soprattutto dall’Italia, dove il Napoli è alla ricerca di un centrale difensivo, la Fiorentina non ha intenzione di fare a meno di Pongracic. Il croato ha ancora molto da offrire alla causa viola e il suo valore all’interno dello spogliatoio è considerato fondamentale.

Le operazioni di mercato della Fiorentina, dunque, sono destinate a movimentarsi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rinforzare una squadra che punta a ritagliarsi un posto importante nella parte alta della classifica. La volontà è quella di mantenere il gruppo competitivo, anche con qualche sacrificio, e di rispondere agli altri club che, come sempre, non stanno certo a guardare.

Fiorentina, via alla corsa per l’Europa

Con la squadra che finalmente sembra aver trovato il giusto ritmo, la Fiorentina si prepara a vivere una seconda parte di stagione che potrebbe rivelarsi decisiva. Con l’Europa nel mirino e un mercato che si prospetta interessante, l’entusiasmo a Firenze è tornato a crescere. Ma come sempre, il calciomercato è imprevedibile: chi sarà il prossimo volto nuovo a vestire la maglia viola? E quali altre sorprese ci riserverà la dirigenza per completare una rosa già di per sé molto competitiva?

Per la Fiorentina, l’obiettivo è chiaro: continuare a crescere e lottare per i traguardi più ambiziosi, sia in campionato che in Europa. E se il mercato può dare una mano, Palladino è pronto a sfruttarlo al meglio.