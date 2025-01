Manchester fa spese in Italia: Serie A saccheggiata, oltre 100 milioni sul piatto – Serieanews

Manchester saccheggia la Serie A: ben 100 milioni sul piatto, il colpo di scena è davvero clamoroso

La Serie A è campionato di passaggio. Quante volte abbiamo sentito questa frase? La nuova frontiera è la Premier League, quello che viene considerato il miglior campionato al momento in questo momento ma anche quello più ricco. Gli introiti per le squadre sono davvero ingenti e molte squadre si possono permettere colpi spendendo cifre che in Italia sarebbero a disposizione solo dei top club.

Ed il riferimento è a club di media fascia, perché le big, beh, quelle non badano proprio a spese, anzi. Basti pensare al Manchester City che ha già speso 200 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi. Tre acquisti ma Pep Guardiola è scatenato e vuole anche il quarto colpo. Ed ha messo gli occhi sulla Serie A.

Non è un mistero che il suo obiettivo è Andrea Cambiaso, terzino sia destro che sinistro in forza alla Juventus. La prima offerta di 60 milioni di euro è stata rispedita al mittente dal club bianconero ma è ancora tutto aperto. D’altronde il calciatore vedrebbe di buon occhio il suo trasferimento in Premier.

Ed un piccolo caso si è già creato: out dalla sfida con il Benfica, oggi si è allenato a parte per un problema alla caviglia e domani non sarà disponibile, come annunciato da Motta in conferenza stampa.

Manchester, saccheggia la Serie A: City su Cambiaso, lo United ha preso Dorgu

Se la parte “azzurra” di Manchester ha messo nel mirino Cambiaso, anche quella “rossa” è pronta a fare la spesa in Italia. Anzi, lo united si è decisamente portato avanti chiudendo l’accordo con il Lecce per Dorgu. Sul piatto 40 milioni di euro, un’offerta che ha battuto ogni tipo di resistenza dei salentini.

Certo, il Lecce è impegnato nella lotta per la salvezza e Dorgu è uno dei top player della squadra ma la plusvalenza è fin troppo ricca per poter decidere di ignorarla. E così, nonostante l’intenzione di cedere il ragazzo solo a giugno, il Manchester ha trovato argomenti più che giusti per chiudere l’affare.

Il risultato? Due calciatori tra i più talentuosi lasciano la Serie A per volare in Inghilterra a stagione in corso. E non citiamo nemmeno Kvaratskhelia, uno dei top player del campionato, volato al PSG, in Francia. E proprio il Napoli potrebbe “vendicare” la Serie A andando a prelevare dallo United Alejandro Garnacho.

Gli azzurri la scorsa estate hanno già acquistato McTominay dal Manchester e potrebbero approfittare della necessità di fare cassa per il Fair Play Finanziario del club inglese per acquistare anche il talento argentino classe 2004 che nelle intenzioni di Conte sarà il sostituto perfetto di Kvaratskhelia.