Napoli, ciao Adeyemi: il nuovo obiettivo è una star… della musica

Potrebbe essere un Napoli più “musicale” dopo l’addio di Kvaraskhelia: l’ultimo colpo azzurro è anche una star su Spotify

C’è chi cerca un esterno d’attacco e chi, nel frattempo, si ritrova in testa alle classifiche di Spotify. Il Napoli di Antonio Conte continua la sua corsa contro il tempo per trovare il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia, ceduto al PSG per 75 milioni di euro, ma l’obiettivo iniziale, Karim Adeyemi, si è definitivamente allontanato.

E mentre la pista che porta a Garnacho resta in piedi ma si complica, spunta un nome inatteso: Noa Lang, talento del PSV Eindhoven, classe 1999, che potrebbe rappresentare il profilo giusto per “tamponare” in attesa di fare un colpo a sensazione in estate.

L’interesse degli azzurri per Noa Lang non è un capriccio di mercato, ma una necessità concreta. L’addio di Kvaratskhelia ha lasciato un vuoto da colmare, e il Napoli ha bisogno di un’ala esplosiva, capace di saltare l’uomo e creare superiorità. L’olandese del PSV risponde perfettamente a questo identikit: rapido, tecnico, abile nel dribbling e con un’ottima capacità di rifinire l’azione, come dimostrano i suoi 6 gol e 8 assist in stagione.

De Laurentiis sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro, ma il PSV Eindhoven non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe ben disposto a provare una nuova avventura e starebbe spingendo per un trasferimento. Un tira e molla che potrebbe risolversi nelle ultime ore di mercato.

Noa Lang, talento in campo e fuori: la sua “Damage” domina Spotify

Lang resta comunque un piano B qualora davvero la questione Garnacho non dovesse andare in porto in tempi brevi. Conte vuole un calciatore di spessore, già pronto, e l’ha fatto capire chiaramente. Lang andrebbe anche bene ma di certo l’obiettivo principale resta il talento argentino del Manchester United.

Il Napoli comunque sta spingendo forte per portarsi a casa il talento olandese e a quanto pare è vero anche il contrario. Secondo quanto riporta il De Telegraaf, infatti, la volontà di Noa Lang sarebbe quella di trasferirsi a Napoli e sta spingendo con il PSV per accettare la proposta di oltre 25 milioni presentata da Manna. Al momento Lang non è a disposizione del club, ufficialmente per un’influenza, e non prenderà parte neanche all’ultima giornata di Champions League dopo aver saltato l’ultima di campionato.

Il Napoli naturalmente vuole questo ragazzo per le sue giocate sul rettangolo verde, dove comunque – non dimentichiamolo! – è decisamente bravo, ma lui intanto spopola anche su un altro campo, quello musicale.

Il 24enne non è solo un calciatore, ma anche un artista emergente nel panorama hip-hop olandese. Il suo singolo “Damage”, realizzato in collaborazione con Ronnie Flex, ha scalato le classifiche di Spotify in Olanda, piazzandosi al primo posto.

E Noa non perde occasione per mescolare le sue due passioni. Dopo un gol con il PSV, ha festeggiato mostrando una maglietta personalizzata con il suo nome d’arte, “Noano”, e una citazione del suo brano. Un personaggio fuori dagli schemi, che potrebbe portare al Napoli non solo estro calcistico, ma anche una ventata di originalità.



Ma non fossilizziamoci solo su questo aspetto curioso della sua personalità. Il profilo di Noa Lang intriga per tanti motivi. Ma ha il talento giusto per far dimenticare Kvaratskhelia ai tifosi del Napoli? Questo lo scopriremo se dovesse arrivare, ma di sicuro Napoli potrebbe diventare il palcoscenico perfetto per la sua carriera musicale.