Fiorentina scatenata sul mercato: pronti altri tre colpi, c’è anche un azzurro di Spalletti – Serieanews

La Fiorentina è scatenata sul mercato: Palladino può esultare, pronti tre colpi

La Fiorentina di Palladino sta vivendo una stagione sorprendente, trovandosi al sesto posto in Serie A con 36 punti, appena tre in meno rispetto alla Lazio, che occupa la quarta posizione. In piena lotta per un posto in Champions League e con gli occhi puntati anche sulle coppe europee, i viola non vogliono farsi trovare impreparati.

Così, la dirigenza ha deciso di fiondarsi sul mercato invernale per rinforzare la squadra e continuare a lottare ai massimi livelli. La volontà è chiara: dare a Palladino una rosa competitiva che possa puntare a obiettivi ancora più ambiziosi nella seconda parte della stagione.

Finora, il club toscano ha già messo a segno due colpi importanti. In primis, è stato ufficializzato l’arrivo di Folorunsho dal Napoli. Il centrocampista, richiesto per dare freschezza e dinamismo alla mediana, è pronto a portare il suo contributo alla causa viola. Un acquisto che si inserisce in un preciso piano di rinforzo del centrocampo, area del campo che la Fiorentina ha voluto potenziare per affrontare al meglio le sfide più difficili.

Non solo centrocampo: anche la difesa ha visto un innesto, con l’arrivo di Pablo Marì dal Monza. Il difensore, che ha già dimostrato le sue qualità nella Serie A, si aggiunge a una linea arretrata che ha bisogno di maggiore esperienza e solidità, soprattutto nelle partite più intense della stagione. La Fiorentina ha quindi fatto il primo passo per un mercato che non sembra destinato a fermarsi qui.

Cessione di Comuzzo e i possibili sostituti: Ghilardi o Coppola?

La vera novità del mercato viola, però, potrebbe arrivare dalla possibile cessione di Comuzzo, il difensore centrale che potrebbe trasferirsi al Napoli per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Se questa operazione dovesse concretizzarsi, la Fiorentina ha già individuato i sostituti ideali.

Due giovani difensori del Verona, Daniele Ghilardi e Diego Coppola, sono nel mirino della dirigenza viola. Entrambi classe 2003, Ghilardi e Coppola sono ritenuti dalle alte sfere della Fiorentina due talenti da coltivare, con la possibilità di inserirli subito nella rotazione difensiva, in vista della seconda metà di stagione. La loro giovane età e il potenziale di crescita li rendono perfetti per il progetto di lungo periodo della squadra.

Centrocampo ed attacco: tre obiettivi importanti

Oltre alla difesa, la Fiorentina sta guardando anche ad altri rinforzi per rendere ancora più completa la rosa. Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, è uno degli obiettivi principali. Stando alle indiscrezioni, la Fiorentina sta cercando di chiudere una trattativa con i bianconeri.

La Juventus, tuttavia, non sembra disposta a cedere Fagioli in prestito, ma preferisce una cessione definitiva per circa 13-15 milioni di euro. Per la Fiorentina, l’idea sarebbe quella di inserire una clausola di obbligo di riscatto, una formula che potrebbe accontentare entrambe le parti.

Infine, il club viola sta cercando anche un vice-Kean, ovvero un attaccante che possa fare il suo ingresso in squadra come alternativa al giovane centravanti. Il nome nuovo che circola con insistenza è quello di Chuba Akpom, attaccante classe 1995 attualmente in forza all’Ajax.

Akpom ha segnato 8 gol in 31 partite in questa stagione, ma non rientra nei piani del tecnico Farioli, che lo considera il terzo attaccante della sua rosa, dietro Brobbey e Weghorst. La Fiorentina ha già messo gli occhi su di lui, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di club come il Lille e il Sunderland, che hanno mostrato interesse per il giocatore. Nonostante ciò, la Fiorentina è determinata a portarlo sotto la gestione di Palladino, vedendo in lui un profilo interessante per il futuro.

Di certo c’è che è in arrivo Zaniolo: tutto fatto con l’Atalanta ed il Galatasaray, con la Viola che rileverà lo stesso accordo che aveva la Dea con il club di Istanbul. Prestito con diritto di riscatto a 16 milioni di euro che diventerà obbligo con il 65% delle presenze all’attivo. Di due milioni, invece, lo stipendio.

Con il mercato ancora in pieno movimento, le prossime settimane potrebbero riservare altre sorprese per i tifosi viola. La Fiorentina è pronta a giocarsi le sue carte, e chissà che il calciomercato non diventi il trampolino di lancio per una seconda parte di stagione ancora più scintillante.