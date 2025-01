Fantaconsigli di formazione per la 23ma giornata: parola a FantaTvPlay!

FantaTvPlay ci dà i consigli di formazione per la 23ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Koopmeiners a Lucca, voi chi schiererete?

Cosa c’è di più elettrizzante di una nuova giornata di Serie A? Il fantacalcio è pronto a regalarci gioie e dolori, tra intuizioni geniali e scelte azzardate che ci faranno pentire per settimane.

La 23ª giornata si apre con Parma-Lecce e si chiuderà lunedì sera con Cagliari-Lazio, passando per sfide dal sapore speciale come Milan-Inter e Roma-Napoli. Per darvi una mano a schierare la formazione perfetta, abbiamo raccolto i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile oggi alle 18:15 per la diretta con tutti i dettagli!

Ecco i giocatori su cui puntare, selezionati dai quattro esperti del canale:

Per Claudio Mancini è il giorno di Nico Gonzalez

🧤 Turati (Monza) – Il portiere brianzolo ha dimostrato di essere affidabile anche a Genova e contro il Verona potrebbe portare un voto solido.

🛡️ Bijol (Udinese) – Difensore roccioso, sfida il Venezia, un’occasione perfetta per brillare.

⚡ Ndoye (Bologna) – Cresce di partita in partita, contro il Como può incidere con la sua rapidità.

🎩 Nico Gonzalez (Juventus) – La sfida con l’Empoli è la giusta occasione per lasciare il segno.

Antonio Papa, tutto su Koopmeiners

🧤 Carnesecchi (Atalanta) – Gara ostica con il Torino, ma il suo talento tra i pali è indiscutibile.

🏃‍♂️ Kyriakopoulos (Monza) – Terzino con spinta offensiva, potrebbe trovare spazi contro il Verona e ritornare a bonus come sta facendo molto spesso in questa stagione da rivelazione assoluta.

🎯 Koopmeiners (Juventus) – Uomo chiave nel centrocampo bianconero, contro l’Empoli lui e la Juventus hanno l’occasione di togliersi di dosso tutte le negatività con una prestazione scintillante. Non la sbaglierà.

🐂 Lautaro (Inter) – Nome un po’ banale, ma è il derby della Madonnina, una gara che esalta i grandi giocatori. E lui è indubbiamente il più grande dei 22 in campo, oltre ad attraversare un momento di forma semplicemente inarrestabile.

Mariangela Damiano sceglie il “suo” Di Gregorio

🧤 Di Gregorio (Juventus) – Pronto a ritrovare sicurezza assoluta, pronto a difendere la porta contro l’Empoli.

🛡️ Beukema (Bologna) – Affidabile e preciso, il Como potrebbe soffrire la sua presenza.

⚙️ Ederson (Atalanta) – Qualità e quantità, contro il Torino può rivelarsi decisivo negli inserimenti.

🎲 Kean (Fiorentina) – Una certezza: la sfida col Genoa può dargli lo spazio per incidere.

Lorenzo Cantarini punta su Lorenzo Lucca

🧤 De Gea (Fiorentina) – La sua esperienza può essere fondamentale nella gara col Genoa.

🛡️ Coppola (Verona) – Giovane, determinato e in crescita: col Monza potrebbe sfoderare una partita che giustifichi l’interesse delle big per lui.

🔥 Thuram (Juventus) – Potenziale decisivo nella sfida contro l’Empoli.

🎯 Lucca (Udinese) – Contro il Venezia può trovare la sua occasione per avvicinarsi sempre di più alla doppia cifra.

📢 Allora ci siamo! Voi quali consigli seguirete? Intanto seguite la diretta di oggi alle 18:15 su FantaTvPlay per ulteriori consigli e per rispondere ai vostri dubbi di fantacalcio!