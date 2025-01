Le probabili formazioni di Serie A: Man, Buongiorno, Walker, Calhanoglu. Chi gioca?

Siete pronti a mettere in campo la formazione del Fantacalcio? Fermi un attimo che prima ci sono da consultare le probabili formazioni della 23ma giornata di Serie A!

Dopo un’intensa infrasettimanale di Champions e competizioni europee è arrivato il momento di riprendere il filo con la Serie A. Si parte già dal venerdì con Parma-Lecce come primissimo appuntamento, alle ore 20.45.

Ma è una giornata molto importante per il nostro campionato perché è la giornata del derby di Milano: chi la spunterà fra Inter e Milan? All’Olimpico invece c’è un’attesissima Roma-Napoli: Antonio Conte si farà imbrigliare da Ranieri e cederà punti all’Inter e soprattutto all’Atalanta, che ospita il Torino sabato alle 18?

Ma bando alle ciance e analizziamo, nome per nome, le formazioni di questa 23ma giornata di Serie A.

Parma-Lecce: Man non c’è, torna Rebic

Venerdì 31 gennaio 2025 – Ore 20.45

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Cancellieri, Haj, Mihaila; Djuric. Allenatore: Pecchia

Il Parma deve rinunciare allo squalificato Delprato, mentre tra gli indisponibili figurano Balogh, Charpentier, Circati, Hernani, Kowalski, Osorio e Man. In attacco, Djuric è in vantaggio su Bonny, anche se non è escluso l’impiego di entrambi dal primo minuto. A centrocampo, Camara dovrebbe affiancare Sohm, con Keita pronto a subentrare.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Giampaolo

Giampaolo può contare su Rebic dopo la squalifica, ma deve fare a meno di Banda, Berisha, Gaspar, Gonzalez, Marchwinski e Rafia. In attacco, Pierotti e Tete Morente supporteranno Krstovic, mentre a centrocampo Helgason parte in leggero vantaggio su Ramadani. I nuovi acquisti Veiga e Tiago Gabriel dovrebbero partire dalla panchina.

Monza-Verona: Zanetti con Mosquera, Maldini ci sarà?

Sabato 1 febbraio 2025 – Ore 15.00

Monza (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Pedro Pereira, Urbanski, Sensi, Ciurria; Maldini, Caprari. Allenatore: Bocchetti

Il Monza dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti: Bianco è squalificato, mentre Birindelli, Bondo, Caldirola, Cragno, Gagliardini e Pessina sono indisponibili. In mezzo al campo Urbanski parte leggermente favorito su Sensi, mentre davanti Caprari si gioca una maglia da titolare con Mota. Da verificare la presenza di Maldini visto il suo possibile passaggio all’Atalanta che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Daniliuc, Tchatchoua; Belahyane, Serdar; Bradaric, Suslov, Sarr; Mosquera. Allenatore: Zanetti

Anche il Verona deve gestire qualche defezione: Duda è squalificato, mentre Cruz, Faraoni, Frese, Harroui e Tengstedt non saranno della partita. In attacco, con il brutto infortunio a Tengstedt, Mosquera è in vantaggio su Livramento per il ruolo di centravanti, mentre sulla trequarti Bradaric e Lazovic sono in ballottaggio.

Udinese-Venezia: torna Solet, Pohjanpalo addio

Sabato 1 febbraio 2025 – Ore 15.00

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Payero, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic

L’Udinese recupera Solet dopo la squalifica, ma dovrà fare a meno di Karlstrom, oltre a Ehizibue, Davis, Giannetti, Okoye, Touré e Zarraga. Zemura sembra avere un leggero vantaggio su Kamara per la corsia sinistra, mentre in attacco Lucca è in testa nel duello con Sanchez.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Haps, Idzes, Candé; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Oristanio, Yeboah. Allenatore: Di Francesco

Il Venezia deve rinunciare a diversi elementi tra cui Altare, Crnigoj, Duncan, Sagrado, Sverko e Svoboda. L’unico dubbio per Di Francesco riguarda la fascia destra, dove Zampano parte leggermente avanti su Ellertsson. In avanti, salutato (quasi) Pohjanpalo, dovrebbero esserci Oristanio e Yeboah.

Atalanta-Torino: Samardzic per Lookman, Ilic ancora out

Sabato 1 febbraio 2025 – Ore 18.00

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Cuadrado, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gasperini

Per Gasperini, nessuno squalificato, ma dovrà fare a meno di Kossounou, Scamacca, Scalvini e Lookman. Sulla fascia sinistra Zappacosta è in vantaggio su Ruggeri, mentre in difesa Hien e Toloi si contendono una maglia da titolare. Sulla trequarti, aspettando gli sviluppi del mercato dopo l’infortunio di Lookman, Samardzic è leggermente favorito su Pasalic.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli

Vanoli non potrà contare su Ilic, Ilkhan, Schuurs, Vojvoda e Zapata. In difesa Pedersen sembra in vantaggio su Walukiewicz, mentre a centrocampo Gineitis potrebbe soffiare il posto a Tameze.

Bologna-Como: out Ferguson, Diao falso 9?

Sabato 1 febbraio 2025 – Ore 20.45

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano

Assente Orsolini, con la conferma di Dominguez nel trio con Odgaard e Ndoye alle spalle di Castro, avanti su Dallinga. A centrocampo problemi per Ferguson, ko a Lisbona, mentre in difesa Lykogiannis è leggermente avanti su Miranda.

Como (4-2-3-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf, Jack; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Diao. Allenatore: Fabregas

Fabregas potrebbe schierare Diao nel ruolo di ‘falso nove’, con il dubbio Strefezza-Cutrone: se dovesse giocare l’ex Milan, Diao arretrerebbe sulla linea dei trequartisti. Perrone in vantaggio su Caqueret. Jack verso una maglia da titolare nella linea a quattro con Goldaniga, Kempf e il rientrante Dossena.

Juventus-Empoli: Locatelli in difesa, c’è l’ex De Sciglio

Domenica 2 febbraio 2025 – Ore 12.30

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Motta

Dopo l’esclusione forzata in Champions, Kolo Muani è pronto a riprendersi il posto in attacco ai danni di Vlahovic, ancora alle prese con le voci di mercato. Dubbio Cambiaso, ancora alle prese con problemi alla caviglia. Torna Thuram dal primo minuto dopo la panchina contro il Benfica. Kalulu ko: Locatelli in difesa?

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: D’Aversa

Il grande ex De Sciglio verso una maglia da titolare. Anjorin e Maleh in corsa per un posto in mezzo al campo. Davanti ancora Fazzini ed Esposito alle spalle di Colombo.

Fiorentina-Genoa: Comuzzo no, confermato Masini

Domenica 2 febbraio 2025 – Ore 15.00

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Palladino

Folorunsho confermato nel tridente alle spalle di Kean, Sottil inizialmente ancora fuori. Pongracic avanti su Comuzzo dopo l’ottima prova contro la Lazio, Richardson e Cataldi in corsa per sostituire lo squalificato Adli.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira

Ancora out Bani, con De Winter e Vasquez match-winner contro il Monza e confermati dal primo minuto. Sabelli terzino destro, Masini torna dal primo minuto.

Milan-Inter: ecco Walker, Zielinski regista

Domenica 2 febbraio 2025 – Ore 18.00

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Conceição

Il Milan deve rinunciare allo squalificato Fofana e agli indisponibili Emerson Royal, Florenzi, Loftus-Cheek e Thiaw. Bennacer è leggermente avanti su Jimenez per un posto a centrocampo, mentre Walker potrebbe esordire dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi

L’Inter si presenta con la formazione tipo, anche se Acerbi, Correa e Di Gennaro non saranno a disposizione. Zielinski parte in vantaggio su Calhanoglu per un posto a centrocampo, mentre Dumfries sembra destinato a partire titolare sulla fascia destra.

Roma-Napoli: Pellegrini in, Buongiorno out

Domenica 2 febbraio 2025 – Ore 20.45

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

Nessuno squalificato o indisponibile per la Roma. Pellegrini è in vantaggio su El Shaarawy e Pisilli per affiancare Dybala alle spalle di Dovbyk.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte

Olivera sarà l’unico assente per il Napoli. In difesa, Juan Jesus dovrebbe partire titolare, con Buongiorno che resta un’opzione in caso di necessità.

Cagliari-Lazio: Tavares ancora out, Gaetano più di Viola

Lunedì 3 febbraio 2025 – Ore 20.45

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli.

Allenatore: Nicola

Ancora ai box Luvumbo. Gaetano è in vantaggio su Viola, mentre a centrocampo dovrebbe toccare ad Adopo. Obert avanti su Augello.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

Ancora fuori Nuno Tavares, con Pellegrini confermato dall’inizio. Guendouzi e Rovella tornano dall’inizio, Isaksen confermato nei tre alle spalle di Castellanos.