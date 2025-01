Paredes, le scuse a Ranieri e non solo: il segnale inequivocabile ed il gesto del Boca – Serieanews

Paredes, le scuse e l’abbraccio a Ranieri dopo il clamoroso gesto: ma c’è un segnale che spiega tutto

La Roma sta finalmente mostrando segnali di risveglio in Serie A, risalendo la classifica e preparando una sfida delicatissima contro il Napoli. La squadra di Claudio Ranieri sembra aver trovato una certa solidità, anche se non senza qualche difficoltà, e ora ha tutte le carte in regola per lanciarsi in un rush finale che la possa portare a competere per un posto in Europa.

Il mercato invernale, intanto, ha visto l’arrivo del difensore Devyne Rensch dall’Ajax, una mossa che si inserisce nella strategia di rinforzare la difesa. Non solo, la dirigenza giallorossa sta anche cercando un’alternativa a Dovbyk, l’attaccante acquistato in estate che non ha ancora trovato una continuità che giustifichi l’investimento.

In questo scenario, non mancano le sorprese, e una di queste riguarda proprio Leandro Paredes, il centrocampista argentino che ha attirato l’attenzione non solo per il suo rendimento sul campo, ma anche per le sue dichiarazioni recenti. La Roma sta vivendo un momento di crescita e di attesa, ma Paredes sembra non essere completamente integrato nel progetto.

Paredes chiede scusa, ma il Boca Juniors resta il suo obiettivo

La situazione di Leandro Paredes a Roma è piuttosto complessa. Le sue prestazioni sono state altalenanti e, in nella gara di ieri contro l’Eintracht Francoforte, Paredes ha manifestato un gesto di frustrazione che lo ha portato a scusarsi pubblicamente con Ranieri.

Al momento della sostituzione, l’argentino non ha salutato il tecnico, ha gettato a terra i guanti e calciato una bottiglietta. Il caso è però rientrato con Paredes che si è abbracciato con il tecnico, riconoscendo il suo errore e chiedendo scusa per il comportamento di stizza che aveva mostrato.

Ma la realtà è che, nonostante il gesto di conciliazione, il futuro di Paredes sembra essere altrove. Il giocatore ha da tempo messo nel mirino il Boca Juniors, il club della sua città natale, dove sogna di tornare. Il club argentino ha già fatto sapere di essere pronto ad accogliere il giocatore, ma la distanza economica resta un ostacolo.

Fino ad ora, il Boca Juniors ha messo sul piatto un’offerta di circa un milione di euro, una cifra che non basta a coprire l’ingaggio di Paredes, che guadagna ben più di quella somma a Roma. Tuttavia, la squadra argentina sta cercando uno sponsor che possa supportare il trasferimento e aiutarla a coprire i costi legati all’ingaggio del centrocampista.

La soluzione sembra quindi essere nelle mani di chi riuscirà a trovare la formula giusta per il trasferimento, magari coinvolgendo qualche alleato esterno per facilitare l’operazione.

Roma e il futuro di Paredes: tra mercato e riscatto

Il destino di Leandro Paredes è sempre più legato a un ritorno in Argentina, ma la sua cessione potrebbe rivelarsi una buona opportunità per la Roma. Se il Boca riuscisse a raggiungere un accordo, anche con l’aiuto di uno sponsor, i giallorossi potrebbero liberarsi di un ingaggio pesante, incassando allo stesso tempo una somma che permetterebbe di fare un investimento in altri reparti.

Il mercato non si ferma mai, e l’addio di Paredes potrebbe aprire uno spazio importante per un nuovo rinforzo a centrocampo o in attacco, in vista dei prossimi mesi decisivi della stagione. L’addio di Paredes, se dovesse concretizzarsi, non rappresenterebbe un dramma per la Roma.

Sebbene l’argentino abbia qualità, non è mai riuscito ad affermarsi come una pedina imprescindibile per la squadra. Ranieri, intanto, in caso si dovesse concretizzare la sua partenza, avrebbe già individuato in Jorginho il sostituto ideale. Un calciatore in grado di dare più equilibrio in mezzo al campo.

Con la Roma che sta risalendo la classifica e si prepara a sfidare il Napoli, l’unico interrogativo rimasto sembra riguardare proprio il futuro di Leandro Paredes. Riuscirà il Boca a trovare uno sponsor per garantirsi il giocatore? O sarà la Roma a fare un passo indietro, permettendo al centrocampista di tornare a casa? La situazione è ancora in divenire, ma le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà la storia.