Osimhen-Juve, scoppia la bomba: ok, ma a tutti sfugge un dettaglio

Victor Osimhen nel mirino della Juventus per sostituire Vlahovic. Approfondiamo quest’affare e le possibilità che vada in porto

Ne abbiamo già parlato ieri, ma oggi è esplosa la bomba: la Juventus vuole Victor Osimhen e Cristiano Giuntoli è pronto a tutto per portarlo a Torino.

La situazione dell’attaccante nigeriano è nota da tempo: un’estate passata da separato in casa con il Napoli, un rinnovo di contratto “d’emergenza” per non perderlo a zero e un addio che sembra ormai scritto. Il problema? La clausola.

Per mesi si è parlato della famosa clausola rescissoria da 130 milioni di euro, una cifra che ha spaventato anche i club arabi, lasciando Osimhen ancora al Napoli. Poi, dopo il caos di questa estate, è arrivata la mossa strategica: il nuovo rinnovo con un abbassamento della clausola a 75 milioni, ma solo per le squadre estere. Un dettaglio tutt’altro che irrilevante, perché significa che in Serie A il Napoli può fare il prezzo che vuole.

E qui arriva il punto chiave che forse molti stanno sottovalutando e che abbiamo già abbondantemente approfondito ieri, prima che la bomba scoppiasse del tutto. Se per una squadra estera Osimhen costa 75 milioni, per la Juventus il discorso cambia completamente.

Non siamo davanti a un nuovo “caso Higuain”, dove i bianconeri avevano semplicemente pagato la clausola da 90 milioni e il Napoli non poteva opporsi. Qui, invece, è De Laurentiis a decidere e, conoscendo il presidente azzurro, pensare che possa vendere il suo attaccante migliore alla più acerrima rivale è un’ipotesi quantomeno azzardata.

C’è una sola possibilità per vedere Osimhen alla Juventus

C’è poi un altro aspetto che rischia di rendere questa trattativa quasi impossibile: la reazione dei tifosi del Napoli. Dopo aver visto Higuain vestire la maglia della Juve, un altro passaggio del genere sarebbe vissuto come un autentico tradimento.

Ma mentre nel 2016 la colpa era stata attribuita interamente al Pipita, questa volta il bersaglio sarebbe direttamente De Laurentiis.

Vendere Osimhen alla Juve significherebbe dare ai tifosi l’ennesima ragione per contestarlo, specialmente dopo il caos scatenato dall’addio di Kvaratskhelia e da Garnacho e con Antonio Conte che sta cercando di ricostruire un’identità vincente, fra mille difficoltà.

L’idea di rafforzare una diretta concorrente non è solo una questione di prestigio, ma anche di strategia: vendere il nigeriano all’estero significherebbe monetizzare senza fare un favore a nessun rivale diretto.

Quindi, la domanda è: la Juve può davvero comprare Osimhen? In teoria sì, ma a una condizione: deve presentare un’offerta molto più vantaggiosa di qualunque altra.

Per intenderci, se un club inglese mette sul piatto i 75 milioni della clausola, la Juve dovrebbe tirare fuori forse più di 100 milioni per sperare di convincere De Laurentiis. Insomma, il sogno Osimhen esiste, ma la strada è tutta in salita.