Bologna, mercato no limits: Calabria, poi (almeno!) un colpo in avanti

Il Bologna di Vincenzo Italiano non si ferma: dopo l’arrivo di Calabria, si prepara un altro colpo in attacco. E potrebbe non essere l’ultimo…

Chi l’avrebbe detto qualche anno fa? Il Bologna non solo è stabilmente in lotta per l’Europa, ma lo fa con la mentalità di una grande squadra.

L’ultimo successo contro il Como di Fabregas ha confermato che la squadra di Vincenzo Italiano è in crescita costante e ora non vuole fermarsi. In campionato ha agganciato la zona Europa e in Coppa Italia si prepara a una sfida affascinante contro un’Atalanta in fase calante. In poche parole, dalle parti del Dall’Ara c’è odore di impresa.

E quando le ambizioni aumentano, il mercato diventa un’arma fondamentale. Italiano lo sa bene e ha chiesto almeno due rinforzi alla società. Il primo è già realtà: Davide Calabria, arrivato dal Milan per sostituire Posch, destinato a Como o al ritorno in Bundesliga con l’Hoffenheim. Ma non è finita qui, perché il tecnico rossoblù ha bisogno anche di un nuovo esterno offensivo.

Le richieste di Italiano sono chiare: serve un giocatore che possa alternarsi con gli attuali titolari sugli esterni, che nel suo gioco sono fondamentali. L’infortunio di Orsolini ha lasciato un vuoto e serve qualcuno che possa garantire qualità e imprevedibilità.

Il nome più caldo è quello di Tchaouna, che la Lazio voleva inserire nello scambio con Fabbian, poi sfumato. Il talento biancoceleste è in cerca di una nuova avventura e il Bologna potrebbe offrirgli lo spazio ideale. Ma non è l’unico obiettivo: piacciono anche Samuel Chukwueze, che al Milan fatica a trovare continuità, e Ngonge del Napoli, due profili di grande spessore che non verrebbero certo per scaldare la panchina.

E in attacco? Occhio al futuro di Dallinga

Se il nuovo esterno sembra essere una certezza, c’è ancora qualche interrogativo sul reparto offensivo. Thijs Dallinga, dopo un inizio complicato, sta trovando il gol con più continuità, ma non ha ancora convinto del tutto Italiano, che lo utilizza con il contagocce.

Ogni volta che parte titolare, raramente Dallinga resta in campo più di un’ora, segno che qualcosa manca ancora per ottenere la piena fiducia del tecnico.

Se arrivasse un’offerta interessante dall’Olanda, il Bologna potrebbe anche pensare di lasciarlo partire, soprattutto se in cambio si riuscisse a portare a casa un attaccante più pronto. E con i fondi giusti, potrebbe arrivare un nome di grande impatto.

L’obiettivo è chiaro: il Bologna vuole tornare in Europa per il secondo anno consecutivo. Ma questa volta, magari, puntando a una competizione più alla portata, dove poter dire la propria fino in fondo. L’arrivo di Calabria è solo il primo tassello di un mercato che promette altre sorprese. E chissà che alla fine i colpi in entrata non siano più di due…