Lecce boom: offerti 20 milioni alla Roma! La risposta giallorossa

Il mercato di riparazione vede le squadre italiane protagoniste di operazioni finanziarie mai viste prima: una di queste è il Lecce di Pantaleo Corvino

Diciamocelo chiaramente: non avevamo mai visto un mercato di gennaio così, nel bene e nel male: cessioni eccellenti e arrivi importanti, con cifre da capogiro che arricchiscono le nostre squadre e consentono loro di reinvestire un bel po’ di denaro.

Il Napoli ha appena incassato 75 milioni per Kvaratskhelia e sta reinvestendo pesantemente per rinforzare la rosa. Ora, un affare altrettanto clamoroso si sta per concretizzare in casa Lecce: Patrick Dorgu è a un passo dal trasferimento al Manchester United per 30 milioni più 7,5 di bonus. Una cifra record per il club pugliese, che genererà una plusvalenza altrettanto straordinaria.

Con una tale disponibilità economica, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino non ha perso tempo e si è subito messo al lavoro per rinforzare la squadra. Secondo alcune indiscrezioni apprese dalla nostra redazione, Corvino ha deciso di investire una cifra mai raggiunta prima d’ora dal club salentino: ben 20 milioni di euro.

Il nome individuato per dare un salto di qualità al Lecce è quello di Niccolò Pisilli, giovane centrocampista della Roma che sta trovando sempre più spazio sotto la guida di Claudio Ranieri.

Un’offerta decisamente allettante, considerando che Pisilli ha collezionato finora solo 19 presenze in Serie A e ha ancora tutto da dimostrare. Ma se Corvino decide di investire una somma così importante su un giocatore, è segno che il talento c’è, e anche in abbondanza.

Lecce, 20 milioni di euro per Pisilli: la risposta della Roma

E la Roma? Ha rispedito l’offerta al mittente. Il club giallorosso vede in Pisilli non solo un elemento chiave già nel presente, ma soprattutto uno dei pilastri su cui costruire il futuro. La volontà della società è chiara: far crescere il ragazzo in casa, permettergli di affermarsi e magari un giorno vederlo indossare la fascia da capitano. Un nuovo capitan futuro su cui la Roma vuole scommettere e che non cederà a meno di cifre davvero irrinunciabili.

Non è la prima volta che la Roma si ritrova a dover resistere a offerte per i suoi giovani talenti. Negli ultimi anni, il club giallorosso ha dovuto fare i conti con le avances di diverse squadre per giocatori provenienti dal suo vivaio. Il caso di Pisilli si inserisce perfettamente in questa strategia di valorizzazione interna, che punta a dare continuità e identità alla squadra del futuro.

D’altra parte, il Lecce ha dimostrato di saper lavorare bene con i giovani, trasformando promesse in certezze. Il caso di Dorgu, pronto a volare in Premier League, ne è la dimostrazione più evidente. Corvino e il suo staff continueranno a sondare il mercato alla ricerca del profilo giusto, magari individuando un talento meno conosciuto ma altrettanto promettente.

Il Lecce dovrà quindi guardare altrove per investire il tesoretto derivato dalla cessione di Dorgu, mentre Pisilli continuerà il suo percorso in giallorosso, con la speranza di diventare una colonna portante della Roma che verrà.