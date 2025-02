Stankovic esce per infortunio: senza voto o scatta il 6? La decisione ufficiale – Serieanews

Stankovic infortunato durante Udinese-Venezia: la decisione ufficiale sul voto del portiere

In un Venezia in piena zona retrocessione ed in lotta per una permanenza che sembra sempre più difficile giornata dopo giornata, tra le note liete senza dubbio c’è Filip Stankovic.

Classe 2002, il portiere acquistato dall’Inter in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato in 2 milioni di euro (i nerazzurri hanno il 50% sulla futura rivendita), sta mostrando le sue qualità. Prime sette giornate in panchina, a fare da dodicesimo a Joronen poi, quando Di Francesco ha deciso di puntare su di lui, non ha più lasciato la porta dei lagunari.

Con le sue parate, anzi, si è dimostrato spesso decisivo per gran parte dei punti fin qui raccolti dal Venezia, in piena emergenza anche ad Udine e senza il suo bomber principe, Pohjanpalo in tribuna in attesa di passare al Palermo già da domani. Stankovic, insomma, è uno dei calciatori “in più” di questa squadra e la salvezza passa anche dalle sue mani e dalle sue parate, spesso decisive fin qui.

Stankovic ko, Venezia e fantallenatori in ansia

In un momento particolare, dove c’è necessità di acquistare calciatori per il Venezia, è piovuto sul bagnato su Di Francesco. Nella gara di Udine, infatti, Stankovic è uscito infortunato al 18′ di gioco. In un rinvio lungo ha sentito un forte dolore al ginocchio sinistro ed è stato costretto a lasciare il campo accompagnato dai sanitari.

“Ha sentito un fastidio al tendine rotuleo” ha spiegato Di Francesco nel postgara spiegando anche come non sembri una cosa lieve. Ovviamente solo dopo gli esami di rito si potrà stabilire con esattezza la gravità dell’infortunio e quante gare sarà costretto a saltare.

Scoperto l’esito dell’infortunio, il Venezia deciderà di conseguenza come agire sul mercato, con la sessione invernale che chiuderà domani. Nel frattempo anche i fantallenatori dovranno poi prendere la loro decisione in base all’entità del ko. Intanto per questa giornata di campionato ci si pone un altro quesito di non poco conto.

Stankovic, la decisione ufficiale sul voto in pagella

Come accadrà a Stankovic? Il portiere è infatti uscito al 18′ del primo tempo: ha quindi disputato un minutaggio border line per quanto riguarda il voto ricevuto. Che decisione è stata presa? Il portiere ha avuto “senza voto” oppure il 6? Fantacalcio, il gioco ufficiale e quello più utilizzato dai fantallenatori italiani, ha deciso per il “senza voto”.

Insomma, troppo poco il minutaggio accumulato dal portiere in gara per poter anche solo immaginare il classico 6 che, per chi adotta il +1 per l’imbattibilità del portiere, si sarebbe trasformato in un bel 7, manna dal cielo in caso di modificatore di difesa. Ed invece, con il senza voto, “sprecato” anche uno slot di sostituzione.