Milan, che meraviglia: mossa geniale per Joao Felix

Il Milan ci sta davvero provando, a portare Joao Felix in Italia: nell’affare spunta una mossa geniale che cambia tutto

Ultimo giorno di mercato e il Milan ha deciso di prendersi la scena con una serie di operazioni da capogiro. Dopo un’estate tra alti e bassi, la dirigenza rossonera ha deciso di affondare il colpo in extremis, regalando a Sergio Conceição una squadra con ambizioni da protagonista.

Il primo colpo, quello che ha acceso le discussioni tra i tifosi, è stato l’arrivo di Kyle Walker. Il laterale inglese, campione d’Europa con il Manchester City, arriva per alzare il livello sulla fascia destra, prendendo il posto di Davide Calabria, che ha salutato dopo una vita in rossonero per trasferirsi al Bologna.

Un addio che ha lasciato l’amaro in bocca a molti, ma che dal punto di vista tecnico rappresenta un upgrade evidente: Walker porta velocità, esperienza e mentalità vincente, tutti ingredienti fondamentali per una squadra che vuole tornare ai vertici.

Ma vi avevamo anticipato che Walker sarebbe stato soltanto l’antipasto e in effetti così è stato. Già, perché il vero botto di questo mercato di riparazione rossonero è stato l’arrivo di Santiago Gimenez. Il bomber messicano era uno degli attaccanti più ricercati sul mercato e il Milan ha bruciato la concorrenza, chiudendo l’affare con il Feyenoord.

Un acquisto che rivoluziona l’attacco rossonero, anche se per far spazio a Gimenez è stato necessario il sacrificio di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, protagonista di una stagione altalenante, si trasferisce al Galatasaray con una formula un po’ contorta, ma che ha permesso al Milan di liberare un ingaggio pesante e investire su un profilo più giovane e affamato.

Milan, che manovra: Okafor al Napoli per prendere Joao Felix

E ora, attenzione al gran finale. Con il mercato agli sgoccioli, il Milan sta provando a chiudere il colpo João Felix.

L’attaccante portoghese, ormai ai margini anche al Chelsea, potrebbe sbarcare a Milano grazie alla mediazione di Jorge Mendes, che sta lavorando per convincere i Blues a cederlo in prestito. Un’operazione che, se andasse in porto, aggiungerebbe qualità ed estro alla trequarti rossonera.

Ma ecco la genialata. Per fare spazio a Felix, il Milan ha già avviato i contatti per la cessione di Noah Okafor, destinato al Napoli con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto. Un’uscita che non solo alleggerirebbe il reparto offensivo, ma permetterebbe anche di bilanciare i conti per l’eventuale arrivo del fantasista portoghese, cedendo un esubero a una concorrente per le posizioni di vertice.

In pochi giorni, il Milan ha ribaltato le carte in tavola, trasformandosi da squadra con diversi problemi a una formazione attrezzata per competere su più fronti. Walker, Gimenez e, chissà, forse anche João Felix: la rivoluzione rossonera è servita. Ora la palla passa al campo: basteranno questi colpi per proiettare il Milan verso un finale di stagione da sogno