Balotelli gelato, futuro da decifrare: c’è una sola soluzione – SerieAnews

Mario Balotelli gelato, il futuro è nuovamente da scrivere: c’è una sola soluzione per l’attaccante

Appena 56′ in sei presenze totali per Mario Balotelli dal suo arrivo al Genoa. Non proprio il minutaggio e l’utilizzo che i aspettava Supermario quando, da svincolato, ha accettato la corte del Genoa nonostante le tante offerte ricevute. Le stava ponderando il bomber italiano, per poi decidere di puntare sul Grifone. Merito anche di Alberto Gilardino, l’allora tecnico della squadra rossoblu che l’aveva voluto a tutti i costi.

Una conferma arrivata proprio in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”. “Una sfida per entrambi la scelta di prendere Balotelli – le parole del tecnico – avrei provato a vincerla. Da calciatore molte le porte in faccia ricevute nell’ultima fase della mia carriera, conosco voglia di rivincita e rabbia in un atleta che vuole dare ancora ed in Mario le avevo percepite” ha sottolineato Gilardino.

Anche per una pochezza offensiva evidenziata nella prima parte di stagione, Gilardino aveva deciso di puntare le sue fiches su Balotelli, convinto di poter ancora dare il suo contributo. Poi, però, la ruota ha girato nel verso sbagliato, sia per Gilardino che per Balotelli.

Balotelli, da Gilardino a Vieira: l’addio e le trattative saltate

Il tecnico è stato esonerato poco prima di poter contare proprio su Balotelli ed il bomber classe ’90 si è ritrovato senza colui che più di tutti aveva deciso di puntarci. E, beffa ancor più atroce, il Genoa ha ingaggiato Patrick Vieira, non proprio il miglior amico di Supermario. I due ai tempi del Nizza avevano avuto delle ruggini evidentemente non ancora risolte.

Ed infatti Vieira, come ricordato prima, non ha praticamente mai contato su di lui. Le mancate convocazioni nelle ultime gare hanno spalancato le porte ad un addio più che scontato, confermato anche dal ds del Grifone. E così sono iniziate le trattative per cercare una nuova sistemazione al centravanti.

Il Torino aveva pensato a lui con Vanoli alla ricerca disperata di un bomber, poi il Venezia fresco di cessione di Pohjanpalo e senza un top player nel reparto offensivo. Nelle ultime ore del calciomercato, poi, era addirittura spuntata la clamorosa ipotesi del Monza. I brianzoli, desolatamente ultimi in classifica, sembravano ad un passo dal riportare all’U-Power stadium Supermario, con tanto di ingaggio da 100mila euro fino a giugno.

Balotelli, quale futuro? Le opzioni in piedi

Sembrava fatta poi è saltato tutto a poche ore dalla chiusura della sessione, come spesso accade per quanto riguarda il calciomercato. Ed ora? Beh, non vi sono poi così tante alternative. Il mercato in Italia ed in Europa – almeno nei principali campionati – si è ufficialmente chiuso e Balotelli non può restare in Serie A, nonostante fosse il suo desiderio principale.

Al Genoa ed a Balotelli non restano ora che i mercati ancora aperti, quelli “alternativi” per non perdere la possibilità di giocare ed essere decisivo da qui fino al prossimo mese di giugno. Non ci sarà lo svincolo, ipotesi pure palesata nelle scorse ore, ma club e calciatore decideranno insieme la soluzione migliore da qui fino a fine stagione.

All’estero, peraltro, non mancano le opzioni per Balotelli. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono pronti a ricoprirlo di milioni, ipotesi suggestiva è anche quella relativa al Brasile ma l’attaccante ha offerte anche da Corea del Sud e India. Dove vorrà mettersi in gioco Balotelli? Pochi giorni al massimo e lo scopriremo.