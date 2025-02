Nuovo allenatore Roma, sciolte le riserve: Ranieri ha scelto il successore

Il nuovo allenatore sarà scelto da Claudio Ranieri, che ha già individuato il nome giusto: via alla trattativa!

La Roma si avvicina a un momento cruciale. Dopo settimane di valutazioni e indiscrezioni, la dirigenza sta per stringere il cerchio su chi guiderà la squadra il prossimo anno. Claudio Ranieri, che a fine stagione si accomoderà in un ruolo dirigenziale, ha lavorato sottotraccia per individuare il profilo giusto e sembra aver finalmente preso una decisione chiara.

I nomi accostati ai giallorossi nelle ultime settimane sono stati molti: tecnici con esperienze internazionali, allenatori giovani con idee fresche, e anche qualche suggestione romantica. Ma Ranieri ha un’idea ben precisa in mente. Un profilo che coniuga esperienza, carisma e una filosofia di gioco capace di far entusiasmare la tifoseria romanista.

L’obiettivo è dare continuità al lavoro di crescita della squadra, puntando su un allenatore che possa plasmare un progetto a lungo termine. Non si tratta solo di scegliere un nome, ma di trovare un tecnico che sappia dare una forte identità alla squadra e gestire al meglio il potenziale della rosa.

Negli ultimi mesi, il traghettatore giallorosso ha osservato con attenzione il panorama degli allenatori italiani. Ha valutato chi potesse interpretare al meglio lo spirito della Roma, chi potesse portare una mentalità vincente e soprattutto chi fosse pronto ad affrontare una piazza calda e passionale come quella capitolina.

La scelta non è stata immediata, perché c’erano diversi fattori da considerare. L’allenatore ideale non doveva essere solo un tecnico preparato tatticamente, ma anche un leader capace di gestire le pressioni e le aspettative di una tifoseria che sogna di tornare protagonista.

E così, dopo tante valutazioni, Ranieri ha rotto gli indugi. Il nome su cui vuole puntare senza esitazioni è Gian Piero Gasperini.

Gasperini e la Roma: perché l’idea sta prendendo forma

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato di quella che era la shortlist di Claudio Ranieri per il prossimo allenatore della Roma. In quella lista c’era naturalmente anche Gasperini, ma in posizione diciamo più defilata.

Cos’è cambiato quindi da quel momento? Che se prima il Gasp poteva definirsi “blindato dall’Atalanta” adesso questa situazione sembra essere cambiata. L’allenatore torinese, autore di un ciclo straordinario a Bergamo, potrebbe essere arrivato alla fine della sua avventura con i nerazzurri.

Le recenti tensioni con la proprietà, emerse anche pubblicamente, e la necessità di nuove sfide potrebbero spingerlo a cambiare aria. A 67 anni, Gasperini potrebbe non avere molte altre occasioni per allenare una piazza così importante, e la Roma potrebbe rappresentare la perfetta opportunità per concludere la sua carriera con un progetto ambizioso.

Come vi raccontavamo qualche settimana fa, Ranieri ha già individuato in Gasperini l’allenatore ideale per la Roma, lo stima da tempo e ha già espresso parole di grande apprezzamento nei suoi confronti, sottolineando più volte come il tecnico piemontese meritasse di vincere molto più di quanto raccolto finora. Inoltre, il suo calcio offensivo e organizzato si sposerebbe alla perfezione con l’idea di squadra che i giallorossi vogliono costruire.

Adesso, vista la situazione, la Roma ha sciolto le riserve: vuole provare a portare il Gasp in giallorosso e cercherà di convincerlo con un progetto serio e a lunga scadenza, che gli consenta di provare a fare ciò che a Bergamo gli avevano promesso ma che evidentemente l’allenatore ritiene non sia stato mantenuto: puntare allo scudetto con investimenti corposi e mirati.

A Bergamo non è stato possibile e Gasperini è sembrato molto deluso per questo. Se a Roma gli daranno la possibilità di farlo questo matrimonio si può davvero consumare a fine stagione. Staremo a vedere!