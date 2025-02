Inter, scoppia la grana per Inzaghi: 100 milioni e Marotta lo vende – SerieAnews

Inter, grande problema per Simone Inzaghi: 100 milioni e Marotta lo cede

Tra poche ore a Firenze si scende in campo per il recupero – anzi, la prosecuzione – della sfida tra la formazione di Raffaele Palladino e l’Inter. Si riparte dal 16′ di gioco, dal momento in cui la gara fu sospesa per il malore ad Edoardo Bove. Il risultato in quel momento era ancora fermo sullo 0-0.

Un match importante per l’Inter ma per l’intera Serie A: sarà finalmente tolto l’asterisco sia ai nerazzurri che ai viola e si avrà la percezione esatta dei punti in classifica delle due squadre. Un passo fondamentale soprattutto per la lotta scudetto, con il Napoli in grande attesa.

Meno, invece, per la lotta all’Europa considerato come manchi ancora il risultato di Bologna-Milan per avere un quadro completo della situazione. Di certo c’è che per l’Inter è ghiotta la possibilità di appaiare il Napoli in classifica al primo posto, una situazione che anche dal punto di vista psicologico può dare nuova carica ai nerazzurri. E, scherzo del calendario, Inter e Fiorentina si ritroveranno contro anche nel prossimo turno in programma nel week end, per la gara di ritorno naturalmente a Milano.

Inter, è assalto a Lautaro Martinez: super offerta

Alla Pinetina, quindi, massima concentrazione sul campo, anche perché il mercato ha chiuso i battenti il 3 febbraio scorso: la dirigenza nerazzurra, però, già lavora all’estate ed a come rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Marotta ed i suoi uomini fono focalizzati in primis sulle occasioni di mercato, proprio come accaduto l’anno scorso quando a gennaio l’Inter chiuse i colpi Zielinski e Taremi a parametro zero.

Anticipare la concorrenza è di fondamentale importanza in una squadra che ha come obiettivo l’autofinanziamento, senza eccedere nelle spese. Ciò nonostante, all’Inter bisogna anche guardarsi dagli attacchi esterni nei confronti dei nerazzurri. Non è un mistero, infatti, che alcuni calciatori facciano gola alle big europee, in grado di poter investire somme ingenti di denaro.

Tra i calciatori più ambiti c’è sicuramente Lautaro Martinez. E proprio il bomber argentino è finito nel mirino dei club di Premier League. Stando a quanto riferito dai media inglesi, infatti, l’Arsenal è pronto a mettere sul piatto ben 120 milioni di euro per ingaggiare Lautaro. Un’offerta importante ma che difficilmente dovrebbe scalfire l’Inter.

I nerazzurri, peraltro, hanno blindato l’attaccante e capitano numero 10 con un contratto da 9 milioni di euro l’anno fino al 2029 e si sentono abbastanza al sicuro ma non è detto che la proposta possa salire ulteriormente da qui all’estate.