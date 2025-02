Che tegola per Motta, è caos con un fedelissimo: “La Juve deve spiegare”

Problemi in casa Juve: uno dei pupilli di Thiago Motta ha mandato avanti il suo procuratore che ha rilasciato una dichiarazione che sembra decisamente polemica…

La Juventus ha evitato un terremoto di mercato negli ultimi giorni di gennaio, ma la scossa si è comunque fatta sentire. Andrea Cambiaso, una delle pedine più importanti dello scacchiere di Thiago Motta, è stato al centro di una trattativa che avrebbe potuto ribaltare i piani bianconeri.

Il Manchester City aveva messo gli occhi su di lui e la proposta era concreta: 65 milioni di euro per strapparlo alla Vecchia Signora. Una cifra che avrebbe fatto vacillare molti club, ma che alla fine non ha portato alla fumata bianca. E ora? Il gelo tra il giocatore e l’allenatore rischia di lasciare il segno.

Non si trattava di semplici rumors: Pep Guardiola aveva individuato in Cambiaso il profilo ideale per rinforzare la sua fascia. Un terzino moderno, capace di interpretare più ruoli con intelligenza tattica e un dinamismo raro. Dalla Premier League era arrivata l’offerta pesante, segno che il giocatore aveva ormai acquisito una dimensione internazionale. Ma nonostante tutto, la Juventus ha resistito.

A confermare l’affare sfumato è stato lo stesso agente di Cambiaso, Giovanni Bia, che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha chiarito: “È vero, Guardiola lo voleva. La trattativa c’è stata eccome, ma la Juventus spiegherà ciò che è successo”. Un retroscena che ha lasciato più di qualche interrogativo. Perché i bianconeri hanno detto no a una cifra così importante? E soprattutto, il giocatore come ha vissuto il mancato trasferimento?

Cambiaso, le parole dell’agente Bia: “La Juve spiegherà”

Dietro le quinte, la situazione sembra più complicata del previsto. Leggendo fra le righe delle parole di Bia si intende che probabilmente Cambiaso non ha gradito il veto della Juventus e, soprattutto, il fatto che la sua volontà sia stata messa in secondo piano.

Non a caso, nei giorni successivi, il giocatore ha fatto un passo che potrebbe cambiare le sue prospettive future: ha mandato avanti il suo procuratore per fare chiarezza sul suo ruolo all’interno del progetto. Nel frattempo nelle ultime settimane l’esterno classe 2000 è stato out, ufficialmente per un infortunio. Infortunio “diplomatico”, come si dice in questi casi?

Ed è qui che la questione si intreccia con Thiago Motta. L’allenatore, grande estimatore del terzino, lo considera una pedina fondamentale nel suo sistema di gioco. Ma lo strappo, per quanto silenzioso, sembra esserci stato. La gestione del mancato trasferimento non è piaciuta al giocatore, che ora potrebbe voler ridiscutere il suo futuro. In estate la situazione potrebbe riaprirsi, con la Premier League pronta a tornare alla carica.

La vicenda Cambiaso non è solo un affare di mercato, ma un campanello d’allarme per la Juventus. Il club ha fatto bene a trattenere un talento come Cambiaso, ma dovrà anche gestire le conseguenze di una scelta che, agli occhi del giocatore, potrebbe essere stata una forzatura.

Intanto, in campo, l’esterno continua a essere imprescindibile. Ma con un’estate alle porte e un Manchester City che non smette di monitorarlo, la storia potrebbe essere solo all’inizio.