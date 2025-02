Infortunio Dovbyk, spunta il retroscena: “Non è al 100% per un motivo”

Artem Dovbyk si trova spesso al centro delle critiche a causa di un rendimento non sempre soddisfacente, ma a quanto pare c’è un motivo

C’è chi lo difende e chi lo attacca, ma una cosa è certa: Artem Dovbyk è uno dei giocatori più discussi della Roma in questa stagione.

Arrivato con grandi aspettative, l’attaccante ucraino ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà, e il suo bottino realizzativo (13 gol e 3 assist fra tutte le competizioni, 8 in campionato) non è esattamente quello che i tifosi giallorossi speravano. Ma il problema è davvero solo il suo rendimento? Oppure c’è qualcosa di più?

Se si guardano le statistiche, Dovbyk non sta vivendo una stagione disastrosa, ma nemmeno esaltante. Il suo contributo in termini di gol e presenze è in linea con una Roma che, diciamocelo, non sta brillando. La squadra si trova in una delle stagioni più difficili degli ultimi anni, con cambi di allenatore, un futuro incerto anche in panchina e una mancanza di identità che pesa sulle prestazioni di tutti. E quando il contesto è così instabile, anche un attaccante fatica a esprimersi al meglio.

Ma nonostante tutto, le critiche piovono. I tifosi sono divisi: c’è chi lo accusa di essere poco incisivo e chi invece sottolinea che in una Roma del genere anche un attaccante di caratura internazionale farebbe fatica. E poi ci sono gli appassionati di fantacalcio, che rappresentano una categoria a parte.

Di recente, lo stesso Dovbyk si è difeso da chi lo accusa di non essere all’altezza delle aspettative. “Il problema non sono io, ma chi si aspetta che faccia due gol a partita“, ha dichiarato con un tono un po’ stizzito. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è proprio ai fantallenatori, che lo avevano acquistato sperando in un rendimento costante e prolifico.

Il retroscena: un problema fisico condiziona Dovbyk

Eppure potrebbe esserci un problema dietro il rendimento non esaltante – almeno questo si può dire? – di Dovbyk. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, dietro alle difficoltà dell’attaccante ucraino ci sarebbe un problema fisico che lo tormenta da qualche tempo.

Artem Dovbyk avrebbe una tendinopatia, una di quelle condizioni che non impediscono di giocare ma che sicuramente limitano i movimenti e l’efficacia sotto porta. Si tratta di un fastidio che, su un giocatore con una struttura fisica imponente come quella di Dovbyk, potrebbe avere un impatto notevole.

Il suo fisico è una delle sue armi principali: potenza, resistenza e capacità di reggere i duelli con i difensori avversari. Ma se questa forza diventa un limite a causa di un problema ai tendini, tutto il suo gioco ne risente.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: quanto inciderà questa condizione sul proseguo della stagione? Se la tendinopatia dovesse peggiorare, potrebbe essere necessaria una gestione attenta dei minuti in campo, magari con un lavoro personalizzato per evitare ricadute. Ma se già così riesce comunque a dare un contributo, cosa potrebbe fare se fosse al 100% della forma?

I tifosi della Roma continuano a interrogarsi sul suo vero valore. Dovbyk è un attaccante che può fare la differenza o un giocatore sopravvalutato? La risposta, probabilmente, arriverà nelle prossime settimane, ma una cosa è chiara: la sua situazione è più complessa di quanto sembri, e forse un po’ di pazienza in più sarebbe necessaria.