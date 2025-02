Asta di riparazione, chi prendere e chi lasciare secondo la squadra di FantaTvPlay

L’asta di riparazione ti fa ammattire? Tranquillo, con i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay avrai alcuni nomi forti a cui affidarti!

Hai floppato clamorosamente all’asta estiva e ora sei alla disperata ricerca di un colpo che ti salvi la stagione? Tranquillo, non sei solo. L’asta di riparazione è l’ultima chiamata per rimediare agli errori (o alle sfortune) dei mesi passati e rilanciare la tua squadra verso la gloria.

Ma attenzione: i crediti sono pochi, le scelte vanno fatte con criterio e gli avvoltoi della tua lega sono già pronti a soffiare i migliori colpi sotto il tuo naso. C’è una formuletta rivoluzionaria che vi abbiamo raccontato per affrontare l’asta di riparazione e che potrebbe darvi i crediti giusti per affrontare l’asta nel modo giusto. Perché non approfittarne?

Ma soprattutto chi bisogna prendere? Chi invece è da evitare? Lo abbiamo chiesto ai ragazzi di FantaTvPlay, canale youtube di consigli fantacalcio curato da Claudio Mancini, Antonio Papa, Mariangela Damiano e Lorenzo Cantarini. Gli abbiamo chiesto 3 nomi da prendere o tenere e 3 da svincolare o da evitare alla riparazione. Tenetevi forte, che partiamo!

Chi prendere e chi evitare per Claudio Mancini

PRENDO⬇️

Rensch (Roma) – Se vi serve un titolarissimo non è il nome che fa per voi, ma con un reparto già completo può essere un nome interessante. Listato difensore, gioca in una zona di campo molto avanzata. Ranieri ci punterà.

Zerbin (Venezia) – Al Venezia potrebbe essere titolare ormai e con il bonus già realizzato fa capire di voler conquistare una maglia dal primo minuto fino alla fine dell’anno. Potete puntare su di lui, specie se vi serve un calciatore offensivo da ultimi slot.

Elmas (Torino) – Nome che già conosce la Serie A, sarà il jolly perfetto per Vanoli. Ci auguriamo giochi in una posizione avanzata. Potrebbe regalarci qualche bonus fino alla fine dell’anno.

NON PRENDO 🚫

Loftus-Cheek (Milan) – Tra infortuni e poco spazio tra i titolari, il centrocampista del Milan è scivolato definitivamente nelle gerarchie rossonere. Inutile tenerlo in rosa, potreste guadagnare diversi crediti dallo svincolo.

Soulè (Roma) – La pazienza è finita. Anche con Ranieri non ha trovato quasi mai il campo e persino Baldanzi lo ha superato nelle gerarchie. Sarebbe stato ottimo se fosse andato in una medio-piccola, ma purtroppo non è avvenuto. Slot sprecato

Fabbian (Bologna) – Il bonus all’ultima giornata non deve illuderci. Se vi potete permettere un ottavo slot jolly allora tenetelo, altrimenti scambiatelo o svincolatelo. Potreste guadagnare crediti importanti per gli attaccanti

Chi prendere e chi evitare per Antonio Papa

PRENDO⬇️

Gimenez (Milan) – Ok, è banale metterlo fra i consigliati e su questo non ci piove, ma c’è un motivo: ogni asta di riparazione di quest’anno avrà un ballottaggio fra Kolo Muani e Gimenez e tutti in questo momento si staranno chiedendo se sia meglio puntare sull’uno o sull’altro, o magari sull’altro colpo Joao Felix che però – opinione personale – non sarà incisivo come gli altri due. Consiglio: meglio il messicano del Milan. Meno concorrenza, più gol in carriera e meno gioco della squadra. Gimenez è un finalizzatore puro e servito bene può dare tanto: se alle spalle si ritrova Pulisic, Joao Felix e Leao…

Politano (Napoli) – Il Napoli di Conte ha avanzato di molto il baricentro e le sue prestazioni ne stanno beneficiando. Calciatore totale, amato anche dai pagellisti per il grande spirito di sacrificio, crescerà molto anche come bonus rispetto al disastro del girone d’andata. Se riuscite scambiatelo. A vostro favore.

Frattesi (Inter) – Il fatto che abbia giocato e segnato ha un po’ rovinato la piazza, altrimenti era un colpo “subacqueo” da fare in ogni fantacalcio. Saltato l’affare Roma l’avrebbero scambiato facile e avrebbero fatto un errore madornale: lo scorso anno ha portato 6 gol e 4 assist ma 4 e 3 di questi erano arrivati dopo la 26ma giornata. Quest’anno già sta a 4 e 2 e probabilmente chiuderà con più bonus dello scorso anno. Chi lo cede è pazzo, chi lo prende è fortunato: appunto, peccato per l’exploit contro il Lecce, sarebbe stato un affare facile facile!

NON PRENDO 🚫

Savona (Juventus) – Soprattutto se resta anche Cambiaso lo spazio sulle fasce sarà molto più ridotto. Ha anche qualche problema fisico di troppo, quindi da evitare di prenderlo se è svincolato e da svincolare se si recupera una cifra discreta. Altrimenti… tienilo e spera!

Colpani (Fiorentina) – Uno dei più fragorosi flop stagionali, con l’arrivo di Zaniolo e Folorunsho i suoi spazi si restringono in maniera importante. Potrebbe giovare del nuovo sistema di gioco di Palladino, che probabilmente vorrà accentrare di più gli esterni (perciò le cessioni di Ikoné e Sottil), ma con una buona offerta di scambio o un buon recupero di crediti può avere senso darlo via.

Fabbian (Bologna) – Vero, ha segnato all’ultima, ma Italiano non lo vede tantissimo e non è stato titolare neppure con l’infortunio di Ferguson. Col nuovo ritorno dello scozzese, poi gli spazi per lui sono ancora più ristretti: da svincolare se si recupera qualche credito utile, altrimenti si può tenere lì e sperare.

Chi prendere e chi evitare per Mariangela Damiano

PRENDO ⬇️

Kolo Muani (Juventus) – Motivazione inversa del suo compagno di reparto Vlahovic, che invece sembra essere in grandissima difficoltà: proverei questa scommessa.

Douvikas (Como): Il Como l’ha pagato un bel po’, presumibilmente con l’intenzione di lanciarlo titolare. Si affiancherà a Cutrone prendendo il posto di Belotti ma è molto probabile che l’ideale maglia “numero 9” sia la sua molto spesso. Tira anche i rigori, quindi potreste ritrovarvi un gran bell’attaccante a costo contenuto.

Zanoli (Genoa): Ottimo prezzo, ha trovato il suo ruolo nel tridente offensivo. Da difensore in attacco è un investimento sicuro, se in qualche lega è libero è da prendere al volo dagli svincolati o in uno scambio.

NON PRENDO 🚫

Vlahovic (Juventus) – Poca fiducia per lui, numeri bassi per quanto è stato pagato e Kolo Muani è in allerta: gli ha già rubato il posto, per Dusan sarà difficile recuperare. Se riprendete molti soldi dalla sua cessione pensateci.

Soulè (Roma) – Anche lui pagato e praticamente mai utilizzato, un solo gol, da togliere assolutamente se recuperate crediti dallo svincolo. Difficile che avrà altre chance di rilievo, la concorrenza lì davanti è tanta e potrà incidere al massimo da subentrato.

Koopmeiners (Juventus): Non è il giocatore dell’Atalanta e non si riprenderà facilmente da qui a maggio. Pochi bonus in vista visto che ha anche arretrato il suo raggio d’azione, forse è meglio darlo via e recuperare crediti.

Chi prendere e chi evitare per Lorenzo Cantarini

PRENDO⬇️

Fila (Venezia) – Nuovo attaccante del Venezia, sostituto di Pohjanpalo, arriva a titolo definitivo dallo Slavia Praga per 4 milioni di euro, quindi come diciamo alle pendici dell’appennino marchigiano “tanto erimo tanto fossimo”.

23 anni, 1 metro e 90 di lasagnone, 10 gol la scorsa stagione al Teplice, 1 gol in 4 partite quest’anno allo Slavia.

Paragoni? È il nuovo Schick. Quindi prendete il paragone come vi pare, sia nel bene che nel male, ma le squadre di Di Francesco sono sempre molto offensive e quindi io un pensierino ce lo faccio, il fatto che sia stato acquistato a titolo definitivo mi indica pure che il Venezia ci crede davvero.

Rensch (Roma) – Difensivamente imbarazzante, ma offensivamente è un bel giocatorino, 119 partite 13 gol in Olanda, piede educato, posso dire che è l’alter ego di Angelino a destra. Il suo impiego permetterebbe di spostare Saelemaekers sulla trequarti sinistra, nell’attuale posto di Pellegrini per intenderci, ruolo dove Ranieri lo vede meglio, e se la cosa funzionasse Devyne sarebbe il titolare dell’out destro. Le prime partite non sono andate niente male, e visto che Ranieri ha ufficialmente dichiarato che del campionato 2024/25 alla Roma non frega un fico secco, un pensierino alla riparazione ce lo faccio visto che il buon Devyne sarà titolare in campionato.

Dele Alli (Como) – Listato centrocampista, e già intriga. Giocatore che può giocare ovunque dal centrocampo in su, qualunque ruolo, dalla mediana fino alla punta centrale, talento strepitoso, peccato che non gioca praticamente da 5 anni, ma va be’. Se Fabregas riesce nell’impresa di riesumarlo abbiamo un centrocampista da almeno 5 o 6 gol da qui a fine stagione, se non riesce è uno slot buttato. Al momento per caratteristiche è la riserva di Fadera, e la prossima Fadera è squalificato. E c’è la Juve. E chi siamo noi per dire che Dele Alli non esordisce con gol col contro la Juve? chi siamo noi per toglierci questi questi brividi fantacalcistici?

NON PRENDO 🚫

Renato Veiga (Juventus) – Rinforzo per i bianconeri in prestito da circa 6 milioni totali, hype pazzesco, prende i posto di Danilo e magari conquisterà pure i galloni del titolare, ma c’è un grosso problema, è listato centrocampista. E un difensore listato centrocampista è proprio l’antitesi del fantacalcio, quindi ho trovato la mia esca per truffare quelli che non studiano. Buono per la selezione naturale.

Casadei (Torino) – Dopo una lunghissima telenovela torna in Italia il talento scuola nerazzurra, 0 gol in premier col Chelsea, 3 gol in Championship con Leicester e Reading, attenti che potreste pagarlo molto di più di quello che poi effettivamente potrà portarvi. Per farvi capire, è più un Ilic che un Vlasic. Vado controcorrente, per me è “no” soltanto perché secondo me andrà ad un prezzo folle, se lo prendo a pochi crediti è un “si” grande come una casa perché quei 13 milioni investiti da Cairo ci garantiscono sicura titolarità in un campionato già anonimo a febbraio per il Torino.

Gimenez (Milan) – Allora, io forse su Gimenez ho la mente ottenebrata dalle millemila sfide tra Feyenoord e Roma. 4 partite contro i giallorossi, non ha strusciato mezza palla se non il gol di braccio pieno che ha realizzato nell’ultima sfida di Europa League. Vero che quest’anno ha fatto molto bene in champions e che il senso del gol indubbiamente ce l’ha sviluppato, ma l’Olanda è diversa dall’Italia…puoi fare 3 gol contro l’Heracles Almelo, ma con tutto il rispetto, Mesik e Mirani valgono un decimo di Baschirotto e Jean, di Mina e Luperto, di Ismajli e Viti. Quindi cari cheap leader all’asta, tra Kolo Muani che è arrivato in Italia facendo 3 gol in 2 partite e uno che s’è fatto incartà pure da Roger Ibanez, quale è il motivo che vi spinge a preferire Gimenez a Muani? Mistero.