In estate sarà bagarre per Lucca: le 4 big che lo vogliono e a che cifre

Quanto costa Lorenzo Lucca? Questa è la domanda che si stanno facendo alcune big del nostro campionato di fronte alla stagione del numero 17 bianconero

Questa è senza dubbio la stagione della consacrazione per Lorenzo Lucca. Nove gol in campionato, 2 in Coppa Italia e la sensazione netta che abbia fatto il tanto atteso salto di qualità.

Dopo qualche anno di crescita lenta e costante, l’attaccante dell’Udinese sembra pronto a prendersi definitivamente la scena della Serie A. Una parabola che ricorda vagamente quella di Luca Toni, esploso un po’ più tardi rispetto ai colleghi, ma diventato poi una certezza. Lucca va per i 25 anni e l’estate che verrà potrebbe essere il momento della svolta, perché su di lui hanno messo gli occhi tutte le big del nostro campionato.

L’Udinese quest’inverno ha opposto una strenua resistenza alla sua cessione anticipata, ma da fine campionato in poi sarà difficile trattenerlo. L’ultima squadra a iscriversi ufficialmente alla corsa per Lucca – secondo quanto riporta ‘Gazzetta’ – è il Napoli. Manna lo segue già dalla scorsa stagione: era l’alternativa a Lukaku, poi non se n’è fatto nulla perché è arrivato proprio il belga.

Ma il prossimo anno, con un Lukaku che difficilmente potrà reggere da solo un’intera stagione, ci sarà bisogno di un attaccante che possa integrarsi al meglio nel reparto. Lucca, per caratteristiche fisiche e di gioco, sembra perfetto come vice-Lukaku o addirittura per giocare insieme a lui. Napoli-Udinese in programma domani sera potrebbe essere proprio l’occasione per intavolare il discorso con i Pozzo.

Dall’Atalanta alla Roma: le altre big che vogliono Lucca

Un’altra big da tenere d’occhio è l’Atalanta. Gasperini è da sempre un estimatore di profili fisici e tecnici come quello di Lucca. Il club bergamasco ci ha già fatto un pensiero durante il mercato invernale, ma l’affondo non è arrivato.

Con Retegui e Scamacca già in rosa, la Dea potrebbe fare spazio a Lucca solo in caso di cessione importante: Retegui in particolare è un pezzo pregiato del mercato e non è escluso che a giugno arrivi qualche offerta irrinunciabile, sopra i 50 milioni di euro. In quel caso, la strada per Lucca sarebbe spianata.

Anche la Roma è alla finestra. La situazione degli attaccanti giallorossi è in evoluzione, e tutto dipenderà dal nuovo progetto tecnico. Non è un segreto che a Trigoria stiano facendo una corte serrata a Gasperini per affidargli la panchina nella prossima stagione. Se l’ex tecnico dell’Atalanta dovesse arrivare, Lucca diventerebbe automaticamente un obiettivo di mercato primario.

E poi c’è il Milan. Quest’anno i rossoneri si sono “accontentati” del solo Gimenez per il ruolo di centravanti, ma è chiaro che il prossimo anno servirà un’alternativa. Abraham è destinato a partire per fare cassa, e Lucca – cercato anche questo inverno – sarebbe l’elemento ideale per affiancare Gimenez, garantendo una soluzione diversa per Pioli (o chi sarà il prossimo allenatore rossonero).

Ok, ma quanto costa Lucca?

Resta però un punto fermo: convincere l’Udinese a cedere Lucca non sarà semplice. Pozzo, come da tradizione, venderà solo alle sue condizioni. Al momento, l’impressione è che con meno di 25 milioni di euro non si siederà neanche a trattare. Una cifra importante, ma non proibitiva per club come Napoli, Atalanta, Roma e Milan.

La domanda, a questo punto, non è se Lucca partirà, ma quale di queste big riuscirà a mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. L’estate si preannuncia caldissima, e il talento piemontese potrebbe essere il protagonista assoluto del prossimo mercato.