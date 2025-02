Ranieri e la frecciata a Ghisolfi: una frase che sembra un benservito

Claudio Ranieri si è lasciato un po’ andare nell’ultima intervista con una frase che sembra una frecciatina neanche troppo velata all’operato del ds Ghisolfi

Claudio Ranieri non è certo uno che le manda a dire. Con il suo solito stile diretto e senza troppi fronzoli, il tecnico giallorosso ha rilasciato dichiarazioni che, tra le righe, suonano come una bocciatura netta dell’operato del direttore sportivo Florent Ghisolfi.

E se solo qualche giorno fa lo aveva elogiato per le operazioni invernali, ora le parole sulla campagna acquisti estiva sono tutt’altro che lusinghiere.

La prossima estate sarà rivoluzione totale in casa Roma. Ranieri ha già annunciato che lascerà la guida tecnica accordandosi personalmente con un nuovo allenatore, diversi calciatori saluteranno e, con ogni probabilità, anche Ghisolfi verrà messo in discussione. Troppe operazioni discutibili, troppi soldi spesi senza risultati all’altezza: il bilancio della sua gestione, al momento, non è certo positivo.

E non è da escludere che anche a livello dirigenziale possa esserci qualche scossone. La sensazione è che i Friedkin, dopo aver investito tanto, vogliano rivedere le strategie per riportare la Roma su un livello più competitivo. E le parole di Ranieri sembrano quasi un messaggio in codice: chi ha sbagliato pagherà le conseguenze.

Ora resta da capire chi guiderà la Roma nella prossima stagione e, soprattutto, chi sarà chiamato a ricostruire un progetto tecnico più solido. Di certo, il futuro di Ghisolfi sembra appeso a un filo, e la frecciata di Ranieri potrebbe essere solo il primo segnale di un cambiamento imminente.

La frase di Ranieri sul mercato estivo: “Soldi spesi male”

Parlando del mercato e dell’impegno della proprietà, Ranieri ha sottolineato come i Friedkin abbiano speso tanto, ma con risultati discutibili: “Hanno speso una barca di soldi, qualcuno potrebbe dire che sono stati spesi male. Posso essere d’accordo”.

Un’ammissione pesante, che sembra proprio un colpo diretto al ds francese. Subito dopo ha voluto chiarire che non intende difendere nessuno, evidenziando come il Fair Play Finanziario sia un ostacolo concreto e che la Roma, di fatto, abbia un tetto salariale rigido che limita le possibilità di spesa.

Il discorso diventa ancora più interessante quando Ranieri parla di obiettivi mancati, partendo da Kolo Muani che appena arrivato sta facendo sfracelli alla Juventus. “Kolo Muani lo volevo pure io. Lo voleva pure il presidente, ma non si poteva”. E ancora: “Siamo tutti bravi a prendere Walker, ma non avevamo i soldi e non potevamo sforare”. Insomma, la Roma ha dovuto rinunciare a profili di alto livello a causa di una gestione economica che non ha lasciato margini di manovra.

Ma il passaggio più critico arriva quando il tecnico parla della situazione generale del club: “Stiamo navigando in tempesta, ma solidi, perché i Friedkin sono solidi”. Una frase che da un lato rassicura, ma dall’altro conferma che la squadra non sta vivendo un momento sereno e che qualcosa non ha funzionato nelle strategie passate. Ed è difficile non pensare che il bersaglio delle sue parole sia proprio Ghisolfi, che ha avuto un ruolo chiave nelle scelte estive.