Allegri, che smacco per Thiago Motta: la stoccata lo prende in pieno

Massimiliano Allegri è andato via dalla Juventus un anno fa ma il suo fantasma aleggia ancora sulla testa del nuovo allenatore…

Certe storie si scrivono da sole. Ti giri un attimo, pensi che sia finita lì, e invece arriva sempre quel colpo finale che chiude il cerchio.

L’addio di Nicolò Fagioli alla Juventus sembrava un capitolo già chiuso, e invece, nella conferenza stampa di presentazione con la maglia della Fiorentina, è arrivata l’ennesima stoccata a Thiago Motta.

Il centrocampista ha raccontato il suo percorso verso Firenze e pur non nominando mai il suo vecchio allenatore si è capito che il pensiero corresse sempre a lui, col quale – è storia nota – pare non corresse esattamente buon sangue. L’esatto contrario di ciò che invece è accaduto col suo predecessore.

Già nei giorni scorsi Nicolò Fagioli aveva fatto rumore quando, nel suo lungo messaggio d’addio sui social, aveva ringraziato praticamente tutti: i compagni, lo staff medico, Andrea Agnelli. Tutti, tranne uno: Thiago Motta, l’allenatore della Juventus. Qualcuno aveva già notato questa “dimenticanza”, pensando fosse solo una casualità. Ora, però, dopo la conferenza stampa, diventa evidente che non lo fosse affatto.

Il passaggio alla Fiorentina sembra rappresentare non solo una nuova sfida professionale, ma anche una liberazione personale. Fagioli non nasconde di aver vissuto momenti difficili negli ultimi mesi, riferendosi forse anche alla lenta uscita dall’incubo scommesse: “Non ho vissuto bei momenti, ma adesso sto bene, sono sereno e felice. A gennaio ho capito che era il momento di prendere un’altra strada, perché volevo tornare a giocare con continuità”.

Fagioli e la stoccata a Thiago Motta: “Ho chiamato Allegri prima di andare”

Dopo il capitolo Juventus, per Fagioli è iniziata una nuova avventura a Firenze. Alla guida c’è Raffaele Palladino, un tecnico giovane e brillante che sembra aver già conquistato la fiducia del centrocampista: “Con mister Palladino c’è stata subito empatia. Mi ha spiegato come intende utilizzarmi, e mi trovo molto nelle sue idee di gioco”.

Una conferenza stampa che ha fornito diversi spunti, quella di Fagioli, ma i più succosi sono stati sicuramente quelli relativi al rapporto con Motta e con il suo mentore Max Allegri, colui che l’ha lanciato nel calcio che conta.

“Prima di accettare la Fiorentina, ho chiamato mister Allegri“, ha spiegato Fagioli con serenità. “Mi ha parlato più da padre che da ex allenatore. È stato il tecnico che più mi ha migliorato nel gioco offensivo. Mi ha chiesto cosa avessi deciso di fare, e alla fine mi ha consigliato di seguire il mio istinto”.

Parole che non hanno bisogno di troppi sottotitoli. Se c’era un allenatore da ringraziare, per Fagioli, quello è stato proprio Massimiliano Allegri.

Se Allegri è stato descritto quasi come una figura paterna, Motta come dicevamo non viene neanche nominato. Una scelta voluta? Probabilmente sì. E poco importa se Fagioli evita di puntare il dito direttamente contro il suo ex allenatore: le sue parole raccontano già molto. Il tecnico della Juventus non sembra aver mai trovato la giusta sintonia con il giocatore, preferendogli altre soluzioni e lasciandolo spesso in panchina.

Resta una domanda aperta: quante volte Allegri si sarà compiaciuto ascoltando le parole di Fagioli? Forse un sorriso ironico, forse solo un pensiero fugace. Ma una cosa è certa: in questa storia, lo smacco per Thiago Motta è arrivato forte e chiaro, e visto il rendimento della sua Juventus l’ha sentito ancora di più.