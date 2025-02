“Crosetto mi ha truffato”: l’assurda storia capitata a Massimo Moratti

Una storia incredibile quella capitata all’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, vittima di una truffa dal… ministro Crosetto

È una di quelle vicende che sembrano uscite direttamente da una sceneggiatura hollywoodiana. Protagonista involontario, questa volta, è Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter e noto imprenditore, che ormai di calcio parla soltanto nelle interviste nelle quali gli chiedono un’opinione sulla sua squadra del cuore.

Il suo nome compare in un’intricata truffa che ha coinvolto diverse personalità di spicco del mondo dell’imprenditoria italiana. Una truffa organizzata nei minimi dettagli da un gruppo di malviventi che si sono finti niente meno che Guido Crosetto, attuale ministro della Difesa, o membri del suo staff. Il risultato? Migliaia di euro sottratti con una storia tanto assurda quanto ben costruita.

La dinamica è quasi sempre la stessa. Una telefonata improvvisa, una voce seria e convincente dall’altro capo del telefono che racconta una storia dai toni drammatici: “Ci sono giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una questione segretissima. Lo Stato ha bisogno del suo aiuto per liberarli”, assicurano i truffatori. “Ovviamente il denaro sarà restituito dalla Banca d’Italia“. Sembra un film di spionaggio, ma per chi lo ha vissuto è stato fin troppo reale.

Moratti, come molti altri imprenditori illustri, si è trovato catapultato in questa situazione surreale. Tra le vittime di questa maxi truffa compaiono anche nomi noti come Giorgio Armani, Marco Tronchetti Provera, Patrizio Bertelli, Diego Della Valle e le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone. Insomma, una lista impressionante di persone abituate a gestire situazioni complesse e a difendersi da truffe ordinarie, ma che questa volta si sono trovate spiazzate.

Moratti e il falso Crosetto: “Sembrava proprio lui, questi sono bravi”

Massimo Moratti, raggiunto dai giornalisti, ha raccontato con toni pacati ma visibilmente sorpresi la sua esperienza: “Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, certo uno non se l’aspetta una cosa del genere. Ma succede a tutti”, ha spiegato. “Hanno contattato anche me. Preferirei non raccontare altro per ora, vediamo come va avanti l’inchiesta. Ho fatto denuncia, certo”.

Un racconto che lascia emergere la perizia dei truffatori. Gente capace, preparata, in grado di costruire una narrazione credibile anche davanti a persone abituate a riconoscere situazioni sospette. E forse è proprio questo l’aspetto più inquietante: la truffa ha fatto leva sulla fiducia nelle istituzioni e sul senso di responsabilità, colpendo nel cuore quel tessuto umano che ancora crede nell’aiuto reciproco e nel dovere civico.

La truffa, raccontata oggi sulle pagine di La Repubblica, non è un episodio isolato. Anzi, sembra essere il frutto di un’organizzazione ben strutturata e con un copione ormai consolidato. Ma come hanno potuto raggirare così tanti imprenditori senza essere scoperti prima? La domanda resta aperta, e l’inchiesta delle autorità dovrà fare chiarezza.

Se c’è un dettaglio che emerge chiaramente da questa vicenda, è che nessuno è davvero immune da questo tipo di raggiri, nemmeno i più esperti. E forse la riflessione che ne scaturisce riguarda proprio la vulnerabilità umana. Siamo davvero pronti a riconoscere un inganno ben architettato quando si appella alle nostre emozioni e al senso del dovere?

L’indagine è ancora in corso, e il mistero che avvolge questa rete di truffatori resta fitto. Certo è che la vicenda di Moratti e degli altri illustri protagonisti ha alzato un campanello d’allarme. Quali saranno i prossimi sviluppi? Forse lo scopriremo presto, ma intanto vale la pena ricordare che, anche nelle storie più assurde, il confine tra realtà e finzione può essere sottilissimo.