Champions, il Milan ‘tifa’ Italia: cosa deve succedere per l’agognato quinto posto

Il Milan può puntare al quinto posto in campionato che potrebbe significare Champions League, ma prima devono verificarsi alcune situazioni propizie

Il Milan si trova in un momento delicato, di quelli che ti fanno maledire ogni punto perso per strada. La rincorsa alla zona Champions si è complicata parecchio, con una classifica che non perdona e una fila di avversarie agguerrite. Eppure, guardando bene, non tutto è perduto. Con una partita ancora da recuperare, il quarto posto della Lazio dista 7 punti, ma potrebbe scendere a 4 in caso di successo nel recupero. La Juventus, quinta, è a +5.

Diciamolo: se si liberasse il quinto posto valido per la Champions, questa rincorsa sembrerebbe molto meno proibitiva. Un vero colpo di scena che darebbe respiro ai rossoneri, cambiando completamente gli scenari futuri. Ma cosa deve succedere affinché questo sogno diventi realtà? Scopriamolo insieme.

La chiave di tutto è il ranking Uefa stagionale. Le due nazioni con il miglior rendimento nelle coppe europee guadagnano un posto extra in Champions League per la stagione successiva. Una regola già applicata lo scorso anno, quando proprio l’Italia strappò uno dei due “biglietti d’oro”. Quest’anno, però, la lotta è molto più serrata.

Italia e Spagna sono praticamente alla pari. Il coefficiente attuale vede l’Italia a 17,562, con la Spagna dietro di un soffio a 17,464. Un’inezia, una manciata di punti che può ribaltarsi da un momento all’altro. Da qui alla fine delle coppe europee, ogni partita sarà decisiva per mantenere il vantaggio e conquistare quel benedetto quinto posto.

I risultati da ottenere per il quinto posto in Champions

In campo europeo, il Milan sta facendo la sua parte. La qualificazione agli ottavi è sicuramente alla portata, e il doppio confronto con il Feyenoord rappresenta un’occasione d’oro per regalare all’Italia punti preziosi nel ranking. Ma i rossoneri non possono farcela da soli. Servirà l’aiuto delle altre italiane ancora in corsa: Inter, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina.

In particolare, la serata di domani sarà fondamentale, con la Roma impegnata contro il Porto in Europa League e la Fiorentina già avanti in Conference. Anche qui, ogni vittoria porterà due punti, mentre un pareggio ne garantirà uno. Il discorso vale anche per la Spagna, che può contare su Real Sociedad e Betis, avversarie dirette delle italiane nella lotta al coefficiente. Si prospettano settimane di fuoco, in cui ogni risultato farà la differenza.

Per il Milan questo quinto posto potrebbe rappresentare un vero salvagente, dopo un mercato orientato proprio a questa grande rimonta. Se arrivare quarti resta un obiettivo complicato ma non impossibile, avere la possibilità di entrare in Champions arrivando quinti cambierebbe completamente la prospettiva del club.

Parliamo di un’opportunità che non solo regalerebbe visibilità, ma soprattutto un ritorno economico gigantesco. Partecipare alla Champions League vale circa 50 milioni di euro, tra premi Uefa e sponsor, cifre fondamentali per pianificare il futuro del club e, magari, puntare a nuovi rinforzi nel prossimo mercato estivo.

Serata decisiva: tifo obbligato per le italiane… e per se stessi

Per i tifosi del Milan, la parola d’ordine è “tifare Italia” in Europa. Non ci sono alternative: ogni vittoria delle squadre italiane aumenterà le possibilità di ottenere quel prezioso posto extra in Champions. Certo, c’è ancora molto da fare, ma la strada è tracciata.

Da qui alla fine, sarà una battaglia punto su punto. Con un pizzico di fortuna e qualche risultato favorevole, il Milan potrebbe davvero ritrovarsi nella competizione più prestigiosa d’Europa anche dalla porta secondaria.

E allora, più che guardare solo alla classifica, meglio tenere d’occhio anche i risultati delle coppe europee. In fondo, stavolta non è solo il campo a decidere il destino dei rossoneri, ma anche quello delle altre italiane. L’unione fa la forza, mai come in questo caso.