Milan, perché non è Gimenez il vero colpo invernale: i tifosi hanno “deciso” – SerieAnews

Il Milan in inverno si è rinforzato notevolmente: la stella è sicuramente Santiago Gimenez ma i tifosi hanno un altro idolo

Un mercato invernale davvero importante per il Milan che ha aperto il portafogli ed ha colmano come meglio non avrebbe potuto le lacune emerse nella prima parte di stagione con Paulo Fonseca. E così è stata ridisegnata la squadra in almeno tre titolari, tutti di altissimo profilo che hanno dato un’anima completamente nuova al Diavolo.

Kyle Walker è un innesto di livello ed esperienza per la corsia difensiva destra, un vero e proprio upgrade rispetto ad Emerson Royal, peraltro attualmente infortunato. Un rinforzo di qualità, proprio come i due calciatori offensivi arrivati a gennaio: ci riferiamo a Joao Felix ma anche e soprattutto a Santiago Gimenez.

Il bomber messicano ha sostituito Morata volato al Galatasaray dopo appena sei mesi: se l’apporto dello spagnolo non è stato certo indimenticabile, il nuovo bomber ha già messo in mostra le sue qualità tra Coppa Italia – assist per la rete di Joao Felix – e campionato, con il gol contro l’Empoli.

Insomma, davvero bene per il Milan e per Sergio Conceiçao che ora può tentare la scalata verso la zona europea e le posizioni nobili della classifica, con il quarto posto nel mirino ma anche tutt’altro che facile da agguantare.

Milan, perché Joao Felix ha conquistato tutti

Conceiçao ci proverà provando anche a dare un gioco il più offensivo possibile al Milan, con un modulo che prevede le quattro stelle della squadra tutte in campo. E così via ad una sorta di 4-2-fantasia che ricorda l’epopea berlusconiana. Rafa Leao, Joao Feliex e Pulisic tutti in campo alle spalle di Gimenez, per una squadra a trazione offensiva che dovrà fare dell’attacco anche la miglior difesa.

Se Gimenez è stato acquistato per fare i gol a raffica che Morata non è riuscito a garantire, c’è da dire come sia un altro il calciatore che ha mandato in estasi tutti i tifosi rossoneri. Si tratta di Joao Felix. Per il lusitano è stato amore a prima vista già dalla sfida al Milan in Coppa Italia, con il gol di pallonetto al debutto.

Tocchi di suola, accelerazioni e colpi di tacco per una qualità smisurata che ha saziato il palato fine dei tifosi rossoneri, ben abituati negli anni. E così Joao Felix è già il calciatore a cui si aggrappano tutti in via Aldo Rossi e non solo.

Milan, la strategia per Joao Felix

Joao Felix, però, è anche un calciatore di non proprietà del Milan. Il lusitano è arrivato in rossonero dal Chelsea con la formula del prestito oneroso – due i milioni di euro investiti – ma secco, con ritorno a Londra a fine stagione. un colpo da manuale di Ibrahimovic che pur di portarlo in rossonero ha accettato questo tipo di soluzione.

Ma il senior advisor rossonero è già al lavoro per provare a trattenerlo. Il Milan ha una sorta di prelazione per giugno in caso di cessione a titolo definitivo e la dirigenza è pronta a sedersi al tavolo delle trattative per concludere l’affare e vestire di rossonero stavolta a titolo definitivo il calciatore.