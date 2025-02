Pogba, arriva un altro “no, grazie”: l’idea che accomuna tutti – SerieAnews

Paul Pogba ancora in cerca di squadra: il francese ha ricevuto un altro “no” ed aleggia uno spettro

Zero minuti nell’ultimo anno e mezzo, una squalifica che terminerà solo il prossimo mese di marzo. Ci riferiamo a Paul Pogba, centrocampista che dallo scorso mese di novembre è senza contratto. Ha risolto il suo accordo con la Juventus e si sta ora guardando intorno, conscio di come non possa ancora scendere in campo.

Una squalifica per doping che vedrà la sua fine a marzo. Solo allora, quindi, potrà a tutti gli effetti tornare in campo. E così, in previsione del suo rientro, il centrocampista francese è alla ricerca di un club che possa puntare su di lui. Nelle scorse settimane, con la sessione invernale ancora aperta, si era profilata l’opzione Olimpique Marsiglia, con De Zerbi interessato a dare una chance al polpo.

La virata su Bennacer, poi, ha evidentemente fatto cambiare idea al tecnico italiano che probabilmente aveva bisogno di un calciatore pronto per proseguire nelle prossime settimane.

Pogba svincolato: l’entourage aveva contattato la Fiorentina

E così il centrocampista sta ancora sondando le varie opzioni con un obiettivo ben chiaro in mente: restare in Europa e giocare in uno dei cinque campionati top del Vecchio Continente. Per questo motivo, al momento, ha messo in stand-by le ricche offerte provenienti dai club sauditi che pure lo pagherebbero oro.

Essendo svincolato può firmare in qualunque momento con un club sia italiano che straniero e negli scorsi giorni si è profilata addirittura un’opzione in Serie A. Ci riferiamo alla Fiorentina che sarebbe stata contattata dall’entourage del calciatore. La dirigenza viola, con Commisso in testa, ha valutato attentamente questa opzione prima di declinare la proposta.

D’altronde la formazione viola è stata una delle più attive nel mercato di riparazione e proprio a centrocampo sono arrivati ben tre calciatori: Ndour dal Paris Saint Germain, Fagioli dalla Juventus e Zaniolo dal Galatasaray via Atalanta. Al momento, peraltro, ciò che frena un possibile ingaggio è anche dato dallo stipendio del francese: l’ultimo sottoscritto con la Juventus recitava ben otto milioni di euro netti a stagione.

Pogba, il presentimento clamoroso

Un ingaggio davvero importante che davvero pochissimi club possono permettersi. Firmato nell’estate del 2022, da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e di certo dovrà rivedere al ribasso le sue pretese. Quel che appare al chiaro, al momento, lo scetticismo nel dare una possibilità al calciatore.

Ingaggiare Pogba al momento sarebbe più di una scommessa, quasi un azzardo: non giocando da un anno e mezzo avrebbe bisogno di almeno un paio di mesi per tornare in una condizione fisica accettabile per rivederlo in campo. Di fatto si arriverebbe a maggio, quasi a stagione conclusa.

Senza dimenticare come gli ultimi anni siano stati costellati da problemi fisici in sequenza che ne hanno limitato il rendimento. L’idea sempre più forte è che possa essere ormai sul viale del tramonto, con il suo rendimento destinato a calare progressivamente.