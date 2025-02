Società USA compra la Champions League: che terremoto, subito una svolta epocale per i club – SerieAnews

Una società USA compra la Champions League ed è pronta alla rivoluzione: una svolta per i club

La competizione più bella al mondo, quella che tutti i calciatori vorrebbero giocare almeno una volta nella vita. E vincerla, beh, quello sarebbe il traguardo massimo. Ci riferiamo naturalmente alla Champions League, il trofeo continentale per club più importante in Europa e probabilmente al mondo.

La musichetta prima delle gare, il fascino di sfidare i migliori nei palcoscenici dove si sono scritte pagine di storia memorabili per il grande calcio europeo. La Champions League è tutto questo e molto altro e non è un caso che i club dei campionati europei abbiano come obiettivo principale il poter partecipare a questa manifestazione.

Un torneo che si è rifatto il look completamente a partire da questa stagione: un unico girone nella prima fase ed addio agli otto gruppi che l’avevano contraddistinta fin qui, con otto gare anziché sei e l’introduzione dei play off per accedere agli ottavi. E tra ieri ed oggi in programma l’andata degli stessi, con risultati a sorpresa, tanti gol e spettacolo che sta infiammando anche i tifosi stessi.

Champions League nel mirino USA: la provocazione clamorosa

Una rivoluzione che ha comportato più introiti per i club, una boccata d’ossigeno per quelle società che pure erano insoddisfatte dai guadagni tanto da aver paventato l’ipotesi di un torneo alternativo, vedi Superlega. “Mal di pancia” spazzati via con un colpo di vento e con una riforma che ha svecchiato la manifestazione.

All’orizzonte, però, sembra profilarsi un’altra rivoluzione. E non ci riferiamo alla possibilità di abolire i tempi supplementari nelle gare ad eliminazione diretta della coppa. La rivelazione è data dal The Independent che ha spiegato come la Champions League – o, per meglio specificare, alcune gare di essa – potrebbe presto lasciare l’Europa per approdare Oltreoceano.

TEAM Marketing, l’agenzia elvetica che detiene fino al 2027 il controllo dei diritti commerciali e televisivi sta infatti trattando con la Relevent Sport per il pacchetto relativo al periodo 2027-2033. La Relevent è una società statunitense che si occupa già negli Stati Uniti dei diritti.

Questa società è controllata da Stephen Ross, il proprietario dei Miami Dolphins, squadra di football americano ed ha già organizzato in passato la International Champions Cup, una sorta di torneo estivo tra i club più importanti del pianeta disputato dal 2013 al 2019. Ebbene, evidentemente non pago di ciò, vuole ora portare “l’originale”, la Champions League negli Stati Uniti, con il chiaro obiettivo di far disputare l’ultimo atto della manifestazione, ovvero la finale, proprio Oltreoceano.