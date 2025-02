Bufera al PSG, un caso scuote il club: potrebbe perdere tutto in un attimo

Guai per il Paris Saint Germain: il club francese rischia di perdere tutto ciò che l’ha fatto grande in questi ultimi anni

Parigi è scossa. Non per il vento gelido di febbraio, ma per un doppio terremoto che rischia di travolgere il Paris Saint-Germain e il suo presidente, Nasser Al-Khelaifi.

Mentre i riflettori del calcio mondiale sono puntati sui campi di gioco, fuori dal rettangolo verde si consuma una saga giudiziaria che potrebbe cambiare tutto. Nel mirino ci sono questioni delicate, accuse pesanti e scenari che, se confermati, potrebbero mettere a rischio l’intero progetto qatariota in Francia.

Il primo scossone arriva dalle aule dei tribunali. Secondo quanto riportato da AFP, Al-Khelaifi è stato incriminato il 5 febbraio con accuse di complicità nell’acquisto di voti e violazione della libertà di voto, oltre a complicità nell’abuso di potere. La vicenda ruota attorno a un presunto tentativo, nel 2018, di influenzare il fondo sovrano qatariota QIA per ottenere un voto favorevole in una disputa interna al gruppo Lagardère.

Stando agli inquirenti, Al-Khelaifi avrebbe usato la sua posizione per spingere QIA — azionista di maggioranza del gruppo — a cambiare posizione in cambio di una generosa commissione. Un’accusa che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, scatenando un’ondata di speculazioni.

Il Qatar, secondo alcune fonti francesi, sarebbe furioso e stanco delle continue polemiche. E c’è chi ipotizza addirittura il ritiro degli investimenti in Francia, PSG compreso. “Ne abbiamo abbastanza di critiche e accuse. È tutto troppo”, avrebbe dichiarato una fonte vicina alla proprietà.

Non solo Al-Khelaifi: anche il caso Mbappé inquieta il PSG

Come se non bastasse, il PSG deve gestire un altro caso spinoso: il contenzioso con Kylian Mbappé. Il club è stato condannato già due volte a pagare 55 milioni di euro di arretrati al suo attaccante.

Secondo As, se il terzo ricorso presentato da Mbappé dovesse essere accolto, la LFP (Ligue de Football Professionnel) potrebbe infliggere sanzioni durissime ai parigini. Non si parla solo di una multa salata: sul tavolo c’è l’ipotesi di un blocco del mercato o, peggio ancora, una penalizzazione in classifica.

Se il blocco dovesse diventare realtà, già la prossima estate il PSG si troverebbe in difficoltà: niente nuovi acquisti, niente assalto a Victor Osimhen o altri rinforzi tanto attesi. Gli avvocati del club sono al lavoro da settimane per preparare la difesa in vista della prossima udienza fissata per l’11 dicembre, una data che potrebbe segnare un momento cruciale per il futuro del club.

Le conseguenze potrebbero essere devastanti. Da un lato, il caso Al-Khelaïfi mina la stabilità del progetto qatariota, alimentando l’idea che il club sia un bersaglio politico e mediatico. Dall’altro, la battaglia legale con Mbappé rischia di complicare ulteriormente la situazione economica e sportiva. E se davvero il fondo del Qatar decidesse di chiudere i rubinetti, a Parigi si prospetterebbero scenari imprevedibili e possibili tempi magri, sicuramente molto più magri di quelli attuali.