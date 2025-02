Atalanta, che sfortuna: Gasperini senza parole, il dato incredibile – SerieAnews

Atalanta, Gasperini è senza parole: una sfortuna clamorosa, il dato è impressionante

Quante volte una squadra merita qualcosa di più ma non riesce a raccogliere i frutti del proprio lavoro? Se c’è un club che sa bene cosa significa lottare senza vedere il giusto riconoscimento, quello è sicuramente l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini sta vivendo una stagione che, statistiche alla mano, dimostra quanto sia ingiusto il destino che la accompagna.

285 tiri in porta: è questo il dato incredibile che fa dei bergamaschi la squadra con più conclusioni in porta dell’intero campionato di Serie A, ben sette in più dell’Inter, che si trova al secondo posto in questa speciale classifica.

Atalanta, gol e numeri da capogiro

L’Atalanta è comunque una delle forze offensive più potenti della Serie A. Con 54 gol segnati, la squadra bergamasca è la seconda miglior attacco del campionato, superata solo dall’Inter, che con i suoi 58 gol guida la classifica.

Ma tra i protagonisti di questa incredibile corsa c’è un nome che spicca sopra tutti: Matías Retegui, il bomber che si è imposto come capocannoniere della Serie A. Il suo fiuto del gol, la sua presenza in area e la capacità di far male alle difese avversarie sono state uno dei punti di forza dell’Atalanta.

Tuttavia, se da un lato il centravanti argentino sta portando la squadra a livelli straordinari, dall’altro lato si fa sentire una sfortuna che impedisce a Gasperini di raccogliere i frutti di un gioco che, numeri alla mano, sarebbe più che meritato. I tiri sono tanti, i gol anche, ma ogni tanto sembra che il pallone non voglia proprio entrare. Questo gioco di parole potrebbe sembrare banale, ma è la verità per l’Atalanta, che si trova a essere una squadra che produce molto, ma raccoglie poco.

Tanti tiri, ma poca fortuna

Potremmo fermarci a questo dato, ma non finisce qui. L’Atalanta non è solo la squadra che tira di più, è anche quella che colpisce più pali e traverse, con ben 14 legni fino a questo momento. Neanche Cagliari e Inter (ferme a 13) sono riuscite a “fare meglio”. Sembra proprio che la fortuna non sia dalla parte dei nerazzurri, che continuano a impegnarsi con tutte le forze, ma il destino sembra beffarli in ogni modo possibile. Tanti tiri, tanti legni, ma ancora troppe occasioni perse.

Gasperini, sempre il primo a motivare i suoi e a cercare di trovare soluzioni, si trova oggi ad affrontare una situazione che non è certo facile da digerire. L’entusiasmo e la determinazione dei suoi ragazzi sono innegabili, ma quando i numeri sono così esemplari, è davvero difficile non restare senza parole. La domanda che ci si pone spontaneamente è: cosa potrebbe fare di più questa Atalanta per essere premiata in modo concreto?

Le chance di centrare obiettivi importanti come l’accesso alla Champions League sono ancora vive, ma bisognerà che la squadra continui a lottare e che, magari, la fortuna decida finalmente di sorridere un po’ più spesso. Riuscirà l’Atalanta a trovare quella ciliegina sulla torta che finora le è mancata? Un’impresa che, alla luce dei numeri, sarebbe più che meritata.